Ya es oficial: la nueva ayuda de más de 3.100 euros de Ayuso destinada a las familias para la conciliación de la vida laboral

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, en una visita al colegio Salvador de Madariaga, en la localidad de Daganzo de Arriba. Comunidad de Madrid

Tras la publicación de la resolución de ayudas y solicitantes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), serán cerca de 34.000 familias de la región las que se verán beneficiadas con las becas de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid de este curso 2025/26.

La inversión asciende a los 67,3 millones de euros. Entre los objetivos de esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades está "reforzar la libertad de elección de centro, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y la igualdad de oportunidades".

La escolarización en esta etapa no obligatoria es gratuita en todos los centros públicos de Educación Infantil desde hace siete años, como ha recordado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Las becas están dirigidas a niños que hayan nacido, o esté previsto su nacimiento, antes del 1 de enero de 2026. Además, deben estar matriculados o tener reserva de plaza para este curso en un centro privado autorizado para el primer ciclo de Infantil. Las cuantías que recibirán las familias beneficiarias se calculan en función de su renta y oscilan entre los 1.947 y los 3.113 euros anuales.

En la baremación han obtenido 7 puntos aquellas en las que ambos progenitores trabajan a jornada completa, cuando existe un solo progenitor en las mismas circunstancias o si uno de ellos está a tiempo completo y el otro tiene un impedimento para atender al menor. Estas mismas situaciones se valoran con 5 puntos si la actividad laboral se desarrolla a tiempo parcial.

También se ha priorizado a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad. Esta medida da más facilidades para acceder a estas ayudas a las víctimas de violencia contra la mujer. También pueden optar a ellas, de forma excepcional, los niños mayores de 3 años escolarizados en el primer ciclo de Infantil un año más, cuando presenten necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana.