Xavi Abat, abogado desde 1999, sobre la ayuda de Madrid a los autónomos: “Puedes llevarte 10.000 € en dos supuestos”

Xavi Abat, abogado desde 1999 en Madrid, ha decidido esta semana dar un consejo a todos los autónomos que tengan sus negocios en la capital a través de su cuenta de TikTok. Y para ello, ha dado una serie de recomendaciones que te pueden facilitar conseguir una ayuda de hasta 10.000 euros.

“¿Eres autónomo? ¿Eres de Madrid?”, comienza su vídeo en la conocida red social de origen chino. “Pues escucha porque esto te interesa”, prosigue. “Se ha aprobado una ayuda de hasta 10.000 euros en dos casos”.

El primero tiene que ver con el relevo generacional. “Se considera que cuando hubo un traspaso en el 2021, 2022 o 2023 de un negocio abierto por una persona inscrita en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos)”, explica. Si este se jubila o se queda en situación de incapacidad y lo traspasa a otra persona dada de alta también en el régimen de autónomos. En ese caso, si mantiene el negocio y el local, hay una ayuda para el beneficiario de 10.000 euros aprobada por la Comunidad de Madrid”.

El segundo caso tiene que ver con la creación neta de empleo. Si un autónomo ha creado más empleo en 2023 que en 2022, incluyendo al menos un contrato indefinido que debe seguir vigente a fecha enero de 2024, en ese supuesto el autónomo puede recibir una ayuda de 5.000 euros siempre que lo solicite.

Dos millones de euros

Esto forma parte de una nueva convocatoria que ha lanzado Madrid destinada a autónomos y que está dotada con dos millones de euros. Su propósito principal es incentivar la continuidad de los negocios y fomentar la creación de empleo, dos pilares fundamentales para el crecimiento de la capital.

Así, estas subvenciones buscan compensar el esfuerzo de los autónomos y asegurar la sostenibilidad de la actividad económica. El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días naturales desde que se publicaron las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La encargada de gestionar estas solicitudes será la Cámara de Comercio de Madrid a través de una plataforma específica para su tramitación. La ayuda al relevo generacional facilita la continuidad de negocios, que son aproximadamente 200.000 en la capital —un 6% en la totalidad del estado—. Estas ayudas pretenden además seguir fortaleciendo un sector que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. El Ayuntamiento de Madrid reafirma así su compromiso con este colectivo clave en la economía local.