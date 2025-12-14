Aprobado por Ayuso: el polémico nombre que tendrá la estación de Metro de Santiago Bernabéu tras su nuevo cambio

Madrid es la ciudad de los cambios. Al menos en estos tiempos que corren en los que la capital se encuentra en constante transformación y modernización. El municipio está en obras y levantado en muchos de sus puntos claves. Desde carreteras como la A-5 hasta infraestructuras de transporte como la Línea 6.

Y es que todo crece, todo se renueva y todo se transforma. Incluso aquello que consideramos más arraigado a una ciudad que lleva el sentimiento castizo en su propio ADN. Si hay algo muy propio de Madrid y de los madrileños, pero que no deja de avanzar y derribar nuevos muros, son sistemas de transporte como el Metro.

Y es que Metro de Madrid vive en una transformación constante. Una de las más destacadas es la que va a sufrir una de las estaciones más icónicas y que en estos momentos se encuentra en obras. Se trata de la estación de Santiago Bernabéu, la cual recibe su nombre por estar junto al mítico estadio de fútbol del Real Madrid.

Ambos deben su reconocimiento al exjugador e histórico presidente del club blanco. Sin embargo, será por poco tiempo, ya que esta parada tan icónica y tan importante para el flujo de transporte de la zona de Castellana está sufriendo grandes cambios estructurales. Una remodelación única en su historia que va a cambiar por completo uno de los eslabones más importantes de la cadena de suburbano.

Sin embargo, la estación de Santiago Bernabéu no solo va a tener un aspecto nuevo, más amplio y moderno. También va a estrenar nombre. Y es que a partir del año 2027, cuando esta sea inaugurada, va a tener un nombre nuevo. Y pasará a llamarse solamente Bernabéu. Un cambio importante, ya que nunca más podremos encontrarla en los documentos y aplicaciones oficiales por su antigua referencia.

¿Cómo será la nueva estación de Metro de Bernabéu?

Santiago Bernabéu dejará de dar su nombre a una estación de Metro para ceder solo su apellido. Este será uno de los cambios que sufrirá una de las paradas más importantes de la red de suburbano madrileño.

Dicha parada fue inaugurada el 10 de junio de 1982 bajo el nombre de Lima. Sin embargo, en 1998 esta cambió para ser alineada con el estadio. Y ahora, ambos vuelven a compartir su nombre de marca, ya que Santiago Bernabéu se acorta para quedarse solo en Bernabéu.

Por lo tanto, será el tercer nombre que tenga dicha estación, una de las que más se ha movido desde que estrenó el Metro de Madrid. Un estreno que irá acompañado de una renovación total ya que, más de cuatro décadas después, la estación va a ser remodelada, creando una de las más modernas del mundo.

Dichas obras comenzaron en febrero de 2024 y fueron presupuestadas en 66 millones de euros. Por ahora, continúan progresando a un buen ritmo y ya se ha cumplido con un 35% de su ejecución. Por ello, la previsión sigue siendo que en pocos meses empiece a haber circulación por la misma.

Aunque la finalización total de las obras llegará en 2027, coincidiendo con el 80 aniversario del coliseo blanco y con el 125 del club. Por lo tanto, no solo será una fecha muy importante para Metro de Madrid, sino también para el Real Madrid. Y un motivo para rendir homenaje a quien fuera presidente de la institución de 1943 a 1978.

Ahora, su nombre se ve reducido por una simple cuestión de simplificación de la marca, algo que también se ha producido en el recinto deportivo, el cual ha pasado a ser conocido como el Bernabéu en el ámbito de los negocios.

Esto supondrá un gran cambio visual en los nuevos carteles, al igual que irá de la mano de la ruptura con la imagen anterior. La nueva estación contará con un gran vestíbulo de 12.000 metros cuadrados y tendrá 24 escaleras mecánicas y 12 ascensores panorámicos, para poder disfrutar de las vistas casi desde cualquier punto.

Todo proyectado bajo la más moderna tecnología para convertir el espacio en una de las estaciones más accesibles de Madrid, llegando a concentrar a más de 30.000 personas de manera simultánea los días de partido, sobre todo a la salida, sin problemas.

Además, completa este proyecto la mejora de la accesibilidad con respecto a la antigua infraestructura. Y a nivel estético, hará referencia directa a la historia del Real Madrid, con proyecciones y una decoración tematizada para pasar a ser un espacio más del propio estadio.