Ya es oficial: el importante cambio que llega a la A-2 en Madrid y que afectará a millones de conductores

Madrid se ha convertido en un gigante muy difícil de gestionar en todos los sentidos. Sin embargo, uno de los grandes conflictos internos que padece la localidad, como casi todas las ciudades de este tamaño, es que tiene una gran cantidad de coches. Además, las continuas obras que se han puesto en marcha en los últimos meses han provocado una nueva grieta en el sistema.

El tráfico en Madrid es un caos. Sin embargo, Ayuntamiento y Comunidad intentan poner medidas que traigan consigo una mejor convivencia en la carretera. Sobre todo en ciertos momentos, ya que en hora punta la capital de España se convierte en una ciudad imposible de gestionar.Por ello, de manera periódica se incorporan actualizaciones que buscan descongestionar una situación caótica.

Una de estas medidas llegará en poco tiempo a la concurrida A-2, la cual estrenará un carril especial durante el primer trimestre de 2026. Este será un espacio que no podrá ser usado por todos los conductores, por lo que conviene saber a la perfección qué personas pueden hacer uso del mismo sin cometer una infracción.

Se trata de un nuevo carril Bus-VAO, es decir, un tramo de circulación que se encuentra únicamente reservado a los autobuses y a los turismos que transporten a dos o más personas. De ahí que este espacio se reserve a vehículos de alta ocupación. La principal finalidad es la de conseguir la descongestión del tráfico, especialmente en accesos y salidas de grandes ciudades como sucede en Madrid.

Así pues, el estreno de este nuevo carril llegará durante el primer trimestre de 2026 en la autovía A-2. El objetivo es facilitar la entrada y la salida de Madrid en este sector para todos aquellos que quieran moverse en transporte público o que estén dispuestos a compartir vehículo, ya que estos son los dos grandes propósitos a la hora de establecer estos carriles especiales.

¿Quiénes pueden hacer uso de este carril?

Los carriles Bus-VAO han llegado a las ciudades para intentar facilitar las cosas y simplificar el tráfico, el cual suele ser uno de los grandes problemas de este tipo de localidades. Motivar a los conductores a compartir vehículo es uno de los grandes retos para reducir el impacto medioambiental disminuyendo el número de vehículos en las carreteras.

El nuevo carril Bus-VAO se ha habilitado tecnológicamente entre Madrid y Alcalá de Henares, lo que supondrá un tramo de 19,2 kilómetros. Sin embargo, la primera fase de funcionamiento que se habilitará estará disponible solo hasta Torrejón de Ardoz.

Este tipo de iniciativas son una solución de la DGT para intentar descongestionar las carreteras en momentos críticos, ya sea por un accidente o por la excesiva afluencia de vehículos. En momentos donde el tráfico es el habitual, el carril permanece en estado normal.

La manera de señalizar estos carriles es mediante unas balizas luminosas a ras de suelo. Si sonde color verde, se trata de una zona de embarque y desembarque. Y si es de color ámbar, es que se trata de las zonas en las que no se puede entrar ni salir. Con frecuencia nos encontraremos marcas viales y paneles luminosos que indican que el carril Bus-VAO esté operativo. Por el contrario, si están apagadas, el carril será de uso libre para todos los vehículos.

Y para aquellos que quieran aprovecharse estos carriles deben saber que se encuentran controlados por sistemas de lectura de matrícula y de detección de ocupación. Las personas que pueden utilizar estos carriles son aquellos que van en vehículos con dos o más ocupantes, incluyendo al conductor.

Pero también pueden hacerlo aquellos automóviles con etiqueta ECO, C y B cuando esté así expresamente indicado en los paneles variables de acceso al carril. En estos casos deberán ir identificados con la pegatina del distintivo medioambiental en un lugar visible.

Otros vehículos que pueden circular por estas zonas son vehículos destinados a los servicios públicos como bomberos, policías, protección civil o asistencia sanitaria en servicio de urgencia. Pero también las motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, vehículos mixtos (furgonetas), autobuses y autobuses articulados, siempre que cumplan con los requisitos mencionados.