La nueva estación de Metro de la Línea 10 que Ayuso va a construir: se beneficiarán casi 500.000 madrileños
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado este martes la construcción de una parada del suburbano para la Operación Campamento.
La Comunidad de Madrid iniciará los trámites para construir una nueva estación de Metro en superficie en la Línea 10, beneficiando a casi 500.000 madrileños.
La nueva estación dará servicio al desarrollo urbanístico de la Operación Campamento, que contempla 10.700 nuevas viviendas y 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas.
La nueva parada estará situada entre Colonia Jardín y Aviación Española, elevando a 32 el total de estaciones de la Línea 10.
El plan Operación Campamento abarca más de 2 millones de metros cuadrados, con viviendas protegidas, instalaciones deportivas, comerciales y educativas, y su urbanización arrancará antes de 2026.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Gobierno regional iniciará mañana los trámites para construir una nueva estación de Metro en superficie de la Línea 10 (Puerta del Sur-Hospital Infanta Sofía), para dar servicio al desarrollo urbanístico de la Operación Campamento.
"La Comunidad de Madrid crece a ritmo vertiginoso, y por eso vamos a seguir mejorando continuamente nuestras infraestructuras públicas", ha destacado la jefa del Ejecutivo autonómico en su visita al montaje de la tuneladora Mayrit, que comienza la perforación del subsuelo de la capital para la ampliación de la Línea 11 del suburbano una vez finalice el ensamblaje de las piezas.
Para ello, el Consejo de Gobierno aprobará mañana miércoles el contrato para la redacción del proyecto, con un plazo de ejecución de 24 meses, destinado a mejorar la movilidad de los futuros residentes de esta zona del suroeste madrileño, que incluirá 10.700 nuevas viviendas y 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas.
La L10 incorporará así una nueva parada en superficie, situada entre las de Colonia Jardín y Aviación Española, elevando a 32 el número total de estaciones de la línea. En la actualidad, cerca de 340.000 usuarios la utilizan diariamente, una cifra que crecerá de forma significativa cuando concluyan las actuaciones planteadas.
¿Qué es la Operación Campamento?
La Operación Campamento, ese proyecto que comenzó a fraguarse en 1989, ya va tomando forma. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado este miércoles que estará en marcha "muy pronto".
Se trata de un plan que se intentó poner en marcha en diversas ocasiones, fracasando en todas ellas.
Abarca más de 2 millones de metros cuadrados en los que se construirán unas 10.700 viviendas (de las que un 65% contará con algún tipo de protección). Junto a ellas, podrán levantarse oficinas, hoteles, centros comerciales, instalaciones deportivas o colegios.
En este sentido, Rodríguez ha asegurado que antes de que termine el año se demolerán los edificios en los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa. Conocido técnicamente como el 'área de planeamiento específico APE 10.23 Instalaciones Militares de Campamento'. SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) es la gran propietaria del mismo.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado recientemente el penúltimo paso para desbloquear la operación con la tramitación del proyecto de urbanización, aprobando la iniciativa de gestión urbanística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, formalizada por SEPES. Las obras arrancarán antes de 2026, según adelantó recientemente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Un total de 3.800 viviendas se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 a Protección Pública Básica (VPPB) y 1.100 serán viviendas en régimen de alquiler. Las 3.700 viviendas restantes serán para construir vivienda libre.