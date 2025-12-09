Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: el nuevo permiso que tendrán miles de madrileños a partir de 2026

Las claves nuevo Generado con IA A partir del 1 de enero de 2026, los padres en Madrid y España tendrán un nuevo permiso retribuido de dos semanas extra para el cuidado de hijos de hasta 8 años. Este permiso será aplicable a quienes hayan tenido o adoptado hijos desde el 2 de agosto de 2024 en adelante, y es compatible con otros permisos por nacimiento y cuidado. La medida, gestionada por la Seguridad Social, busca fomentar la conciliación y la natalidad y podrá beneficiar a unas 365.747 personas, especialmente en la Comunidad de Madrid. La solicitud del permiso se realizará telemáticamente a través del portal de la Seguridad Social, tras la entrega de un certificado por parte de la empresa.

Pasan los días y sin que nos demos cuenta, el año 2025 está a punto de terminar. Muchos se preparan ya para esas fechas tan señaladas de Navidad y de fin de año. Sin embargo, hay otros que directamente tienen la vista puesta en el 2026, momento en el que esperan que haya un cambio en sus vidas. Y es que lo que está claro es que siempre suele haber nuevos comienzos.

Estos cambios suelen afectar más, sobre todo, a los ciudadanos que residen en grandes ciudades como Madrid. No obstante, algunos de ellos afectan a todos los españoles por igual. Son, sin duda alguna, los más importantes. Y es que el nuevo ejercicio será un periodo de grandes cambios.

Uno de los más significativos, y que afectará a miles de familias en Madrid y en toda España, será uno de los cambios laborales más grandes que se recuerdan. A partir del próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor el nuevo permiso retribuido de dos semanas extra para el cuidado de hijos de hasta 8 años.

Esta es una medida que afectará a los padres de niños o personas que hayan adoptado menores desde el 2 de agosto del año 2024 en adelante. Además, dentro de estos importantes cambios destaca que este permiso se reconozca como un derecho autónomo y compatible con el resto de semanas vinculadas al nacimiento y cuidado.

Una petición que ha sido escuchada por fin después de muchos intentos y que viene a fomentar la conciliación y la natalidad, dos elementos que deberían ser pilares básicos de nuestro sistema y que históricamente han sido olvidados y menospreciados por las autoridades. Sin embargo, con esta nueva medida, han recibido un impulso inesperado.

¿Cómo obtener este nuevo permiso?

La Seguridad Social es el estamento encargado de gestionar esta nueva medida que ha puesto de acuerdo a Elma Saiz, ministra de Inclusión y Migraciones, y a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social. Desde hace unas semanas, el propio organismo ha puesto en marcha diversas campañas informativas para avisar a los posibles beneficiarios.

Los cálculos estiman que las personas que se podrían beneficiar de esta nueva medida serían en torno a 365.747, la mayoría de las cuales se encuentran en la Comunidad de Madrid. La aprobación de esta medida forma parte de la ampliación aprobada el pasado verano y que elevó a 17 semanas el permiso por nacimiento, con dos semanas adicionales por ciudad, y que establece la posibilidad de disfrutar estas semanas más allá del primer año de vida del menor.

Expertos como el abogado Juanma Lorente aseguran que "si has sido padre o madre a partir del 2 de agosto de 2024, puedes solicitar este permiso a partir del año que viene". Esta ampliación del permiso de maternidad y paternidad fue aprobada por el Gobierno pasando de 16 a 19 semanas.

Los madrileños que quieran realizar esta solicitud tendrán que realizarla de manera telemática a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social con un máximo de 15 días de antelación. Eso sí, la empresa en cuestión debe haber remitido previamente un certificado con la fecha exacta de inicio y final del permiso.

"Tendrás que pedir a la empresa que mande un certificado de empresa a la Seguridad Social y una vez mandado este certificado, podrás solicitar tú estas dos semanas de manera online sin problema. Así que si te hacen falta ya sabes que puedes pedirla", asegura Lorente en declaraciones recogidas por Tiramillas.