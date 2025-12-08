La historia tras Alexander, Bastian y Martin, los alemanes premiados por Madrid que han creado 700 puestos de trabajo

De izquierda a derecha, los fundadores de la empresa: Alexander Rinke, Bastian Nominacher y Martin Klenk. Celonis

En pleno corazón financiero de Madrid, sorteando los edificios más emblemáticos de la zona de AZCA, se encuentra el hub de Celonis, el gigante alemán de la tecnología especializado en la minería de procesos -o, dicho de otro modo, consiguen que las empresas sean más eficientes gracias a su trabajo-.

La empresa ha creado 700 puestos de trabajo solo en Madrid. Todo ello, tras las faraónicas ideas de sus directores ejecutivos: Alexander Rinke, Bastian Nominacher y Martin Klenk.

Celonis nació en Múnich en 2011 para "llevar la minería de procesos del ámbito académico a la sala de juntas". Vio la luz como una empresa derivada de la Universidad Técnica de Múnich (TUM), donde estudiaron los tres artífices del proyecto.

Rinke estudió Matemáticas, Nominacher, Informática de Empresa y Klenk, Ciencias Computacionales. Los jóvenes buscaban "aprovechar" el campo del procesamiento de datos y decidieron fundar Celonis.

Este trabajo se ha visto recompensado. Tanto ha sido así que el Ayuntamiento de Madrid ha premiado a la entidad por el "crecimiento económico" de la ciudad. El Consistorio, bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida, puso en valor los más de 3.000 empleados que tiene Celonis repartidos por sus 14 oficinas de todo el mundo, los 5.000 clientes empresariales y los 6.500 millones de dólares "obtenidos en valor". De hecho, ha conseguido una gran hazaña: su plantilla en Madrid ha superado al número de empleados de Google.

Celonis abre sus puertas a EL ESPAÑOL y le acompaña en una interesante visita. Un bloque moderno, discreto, que transmite calor y se respira compañerismo. A pesar de encontrarse en Nuevos Ministerios, apenas se escucha a sus trabajadores hablar castellano. Y no es de extrañar.

El 55% de su plantilla lo componen extranjeros de múltiples países. Caben todos los acentos. Es un crisol de culturas. El buen ambiente envuelve las cinco plantas con las que cuenta el edificio y brinda a sus empleados de un auditorio, desayunos internacionales y salas de recreo.

El vicepresidente segundo de desarrollo de producto, Jorge Ferrer, comenta los aspectos más importantes de la entidad: "Las empresas funcionan en base a procesos. Ejecutarlos no son tan sencillos". Y ahí es donde entra Celonis.

Jorge Ferrer posa para EL ESPAÑOL. Nieves Álvarez

Su trabajo consiste en "mejorar" esos procesos, "aprovechando la tecnología para optimizarlo todo". "Ayudamos a las empresas a ver qué va bien y qué va mal para mejorarlo", agrega Ferrer, desde uno de los despachos del hub madrileño.

La entidad crea un producto y lo ofrece a otras empresas, todo de la mano de la Inteligencia Artificial (IA): "Los seres humanos somos capaces de entender un número concreto de variantes, pero las empresas tienen miles. Los humanos no llegamos a todo".

Madrid, lugar clave

La decisión de elegir Madrid para establecer uno de los headquarters del gigante alemán de la tecnología no fue aleatoria.

"Se eligió Madrid porque hay mucho talento local, muchas universidades y escuelas de negocios, también del resto de España que están dispuestos a venir aquí", considera Ferrer sobre la capital.

Asimismo, el vicepresidente enumera otra serie de factores clave que hacen de Madrid la ciudad ideal, como son la climatología, la amplia oferta de actividades de ocio y la calidad de vida. Además, Ferrer descarta que en la capital española se halle una empresa similar a Celonis.

La empresa demanda "un perfil técnico", donde destacan los ingenieros de software, desarrolladores o expertos en marketing y comunicación. Unos empleados que tienen que trabajar codo con codo con mercantiles de la talla de Glovo, uno de los clientes de Celonis, o también del sector público, como la propia Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Con las instituciones públicas

Otro de los vicepresidentes de la entidad, como es Fernando Ranz, comenta con EL ESPAÑOL algunos de los aspectos más relevantes de la empresa, como son sus clientes.

Fernando Razn posa para EL ESPAÑOL. Nieves Álvarez

"Tenemos clientes inquietos, que les gusta hacer las cosas diferentes y no se conforman con el status quo. La mejora continua es importante y es necesario identificar todas las variables", sostiene Ranz.

Sus servicios se aplican tanto a la empresa privada como a las instituciones públicas. "La compañía nació inicialmente para la gran empresa e incluso a sectores más específicos como la producción", dice.

Celonis, con sus orígenes en Alemania, opera en diferentes países además del germano y de España, como son Estados Unidos o Kosovo.

"Operamos en todas las industrias y en todos los sectores. Las empresas españolas son pioneras en la ingeniería de procesos", subraya Ranz.

Y confirma que trabajan con varios gobiernos regionales de toda la geografía española, como son Cibeles y la Puerta del Sol en Madrid, pero también con otros como la Generalitat de Cataluña o el Ejecutivo vasco.

Mejora de procesos

Su tarea consiste en "mejorar esos procesos administrativos". "En las entidades públicas es una mejora al ciudadano, es una reducción en la lista de espera de la sanidad", apunta el otro vice de la empresa.

Y luego está el ámbito privado. Entre los clientes destacan algunos como Cosentino, Glovo o Mercedes.

Cosentino, sociedad familiar y española enfocada en la manufactura, fabrica en Almería "para todo el mundo", como ya informó este periódico tiempo atrás.

Por su parte, la participación de Celonis en Glovo es determinante. La empresa del reparto de comida a domicilio utiliza la IA de los alemanes para "agilizar los procesos de captura y aprobación de pedidos de clientes".