Ayuso reivindica su formación en la universidad pública mientras 6.000 estudiantes se manifiestan contra los recortes

Las claves nuevo Generado con IA Más de 6.000 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, se manifiestan en Madrid para exigir una mejor financiación de las universidades públicas madrileñas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso reivindica su formación en la universidad pública y niega la infrafinanciación, asegurando que el presupuesto ha aumentado más de un 20% desde 2019. La marcha, apoyada por sindicatos y partidos de la oposición, rechaza la Ley de Enseñanzas Superiores de la Comunidad de Madrid y denuncia la privatización y los recortes en la educación pública.

Más de 6.000 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, según las estimaciones iniciales de la Policía, se han manifestado en Madrid en la segunda jornada de huelga para exigir al Gobierno autonómico una mejora de la financiación de las universidades públicas madrileñas.

Mientras Ayuso ha reivindicado su formación en dicha universidad y el gobierno de la Comunidad de Madrid ha tildado de "bulo" que estas instituciones estén infrafinanciadas, pues su prespuesto ha aumentado por encima del 20% desde 2019.

La marcha está encabezada por una pancarta con el lema 'Universidad pública' sobre una reproducción del cuadro 'El 3 de mayo de 1808 en Madrid', de Francisco de Goya.



La protesta ha partido de la Plaza del Emperador Carlos V y ha recorrido muy lentamente varias calles de la capital hasta llegar a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.



Algunos de los asistentes han exhibido carteles en los que se podía leer 'Recortes No', 'Si no hay respiro para las públicas no habrá paz para quienes nos asfixian', 'El futuro no se privatiza' o 'Estudiar es un derecho, no un lujo'.



Otros participantes han portado cartullinas con lemas escritos a mano como 'Sin educación pública no hay ascensor social, sólo élites', 'Ayuso, la uni no admite abuso' o 'Se vende universidad pública'.



Durante el recorrido, los manifestantes han tocado silbatos y han coreado consignas como 'Nada, nada, nada, para la privada', 'Gobierne quien gobierne, la Uni se defiende', 'Ayuso culpable, rectores responsables' o 'No, no, no a la privatización'.





Aladro ha destacado que en las plataformas están "muy contentas" con el seguimiento de la huelga que ha sido "histórico" y con las movilizaciones en el centro de Madrid.



El próximo 4 de diciembre han convocado una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid coincidiendo con el debate a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox, porque "la lucha sigue".



La manifestación es el punto final de la huelga de dos días convocada por las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, con el apoyo y la cobertura legal de CCOO, UGT, CGT y CNT, contra el "estrangulamiento" financiero del sistema universitario madrileño y para reclamar la retirada de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid.

Respuesta de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros del Gobierno regional han reivindicado este jueves su formación en la universidad pública, antes del inicio de la manifestación.

"Yo, sí", ha expresado Díaz Ayuso en su cuenta de X, junto a una imagen con el lema "Formada en la universidad pública" rodeando a un círculo con un corazón.

Esta reivindicación ha sido replicada por los consejeros del Gobierno madrileño en sus redes sociales con el mensaje: "Yo también".

Asimismo, el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha considerado este miércoles que la huelga en las universidades públicas madrileñas "esta politizada", y ha tildado de "bulo" que estas instituciones estén infrafinanciadas, ya que su presupuesto ha aumentado por encima del 20 % desde 2019.



En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García Martín ha subrayado que la financiación de las universidades públicas madrileñas ha ido en aumento todos los años desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, con "la mayor aportación de la historia" para 2026 de 75 millones de euros de incremento.



El Gobierno regional ha destacado su apuesta "clara" por la universidad pública, pese a la huelga general universitaria.



García Martín no ha ofrecido datos de seguimiento del paro académico, que ha tildado de "huelga politizada", ya que la Comunidad de Madrid está trabajando con los rectores en una financiación plurianual para estas instituciones, que denuncian falta de financiación.



"Es la mayor financiación de la historia de las universidades, aunque quiera confundirnos con bulos la izquierda y la ultraizquierda de nuestra región", ha criticado el portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha añadido que "nunca se había destinado tantos recursos a las universidades públicas", en concreto, 1.240 millones de euros para 2026, 75 millones de euros más que en el presupuesto anterior.



Y ha incidido en que el presupuesto para las universidades públicas madrileñas ha ido en aumento desde 2019, creciendo por encima del 20 %.