Abre un nuevo outlet XXL en Madrid: a 20 minutos del centro y con productos de moda y tecnología desde solo 1 euro

Madrid es una ciudad que no para de crecer. Y no solo lo hace la capital, sino que también lo hacen los municipios que se encuentran a su alrededor y que han ido transformándose gracias a la influencia que desprende la ciudad mayor. Por ello, ahora la Comunidad se ha convertido en la referencia total, ya que en ella podemos encontrar todo lo que podamos imaginar.

Uno de los motivos por los que muchas personas visitan Madrid es porque allí encuentran lo que en sus pequeñas ciudades no. Especialmente a nivel de tiendas, ya que la capital ofrece un abanico de oportunidades y posibilidades impensables para otros municipios y localidades. Y lo que no podamos encontrar en las calles de Madrid, especialmente por falta de espacio, lo tenemos a solo unos minutos.

Así es como podemos encontrar, por ejemplo, uno de los outlets más grandes de España. Y es que hay una moda que ha ido creciendo en los últimos años de abrir tiendas de este tipo en los alrededores de la capital. El motivo no es otro que un éxito que no para de crecer. El ejemplo es esta tienda situada a poco más de 20 minutos del centro, pero en el municipio de Getafe.

Se trata del outlet XXL Winners Media SL, una tienda en la que podemos encontrar absolutamente de todo a precios de 'ganga'. Además, no es un outlet al uso, ya que sus productos no tienen taras y también podemos encontrar artículos sofisticados. Eso sí, a precios con los que nadie puede competir. Por ello, es el paraíso de aquellos que buscan oportunidades imposibles.

Esta tienda se encuentra en la carretera entre Madrid y Toledo y en ella podemos encontrar desde ropa hasta productos tecnológicos por solo 5 euros. O también esos regalos que estamos buscando para Navidad y Reyes, pero a precios mucho más asequibles. Ya que la variedad de artículos incluye desde impresoras hasta motos eléctricas.

¿Cómo es el outlet de moda en Madrid?

Si quieres ir al outlet del que todo el mundo habla en Madrid, tendrás que hacer una parada en el término municipal de Getafe. Concretamente en el kilómetro 11 de la A-42, junto a la estación Las Margaritas-Universidad. Allí te espera Winners Media SL, la tienda que está revolucionando el mundo de las compras de oportunidades.

Para muchos se ha convertido en un lugar de peregrinación durante los fines de semana y es que esta impresionante tienda de tamaño XXL solo abre sábados y domingos. Además, tiene dos diferencias respecto al resto de establecimientos de este tipo. Por un lado, la rotación de stock que tiene, ya que nunca encontraremos el mismo producto.

Y por otro lado, que no solo se centra en artículos de bajo coste, sino que supone una oportunidad perfecta para encontrar artículos caros, pero muy rebajados. Y todo partiendo desde solo 5 euros. Además, tiene una gran sección de electrodomésticos y tecnología avanzada donde podemos encontrar televisiones por 300 euros. Pero otro de sus grandes reclamos son sus pequeños muebles como sofás y artículos para el hogar desde solo 1 euro.

En Winners Media SL podemos encontrar de todo, especialmente de cara a estas fechas tan señaladas. Y es que hay desde los tradicionales jerseys navideños hasta posibles regalos como raquetas de tenis o muñecas reborn, las cuales están por 25 euros. Y para los más aventureros, motos eléctricas por menos de 2.000€.

Siguiendo por los artículos tecnológicos, donde podemos llevarnos una impresora 3D en perfecto estado por solo 80 euros o esos deseados altavoces sin cables. Muchos de estos artículos son los favoritos de los jóvenes, ya que pueden ahorrarse unos euros muy necesarios. Pero también para quienes quieren cerrar sus compras navideñas con previsión.

Para quienes se pregunten por qué estos artículos son tan baratos, la respuesta es porque muchos de ellos proceden de liquidaciones. Y la mayoría de ellos son nuevos o seminuevos, por lo que se garantiza no solo su uso, sino un aspecto perfecto. Además, esta nueva tienda está teniendo un gran tirón en redes sociales, multiplicando su alcance y su popularidad.