Ayuso cancela por sorpresa su presencia en el estreno de la NFL en Madrid tras su indisposición en la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y un directivo de la NFL. Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha asistido a la presentación del partido de la National Football League (NFL) que se disputará en Madrid, tal y como estaba planeado en su agenda.

Las alarmas saltaron tras conocerse su ausencia -sobre todo, tras el susto el día de la Almudena-, pero fuentes de la Comunidad de Madrid aclaran a EL ESPAÑOL que no ha acudido porque se "está recuperando, sigue mejorando y no está al 100%".

En su lugar y para recibir a la comitiva de la National Football League, han participado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La presidenta madrileña ya tuvo que ser trasladada en ambulancia el pasado domingo de la Misa en honor a la Virgen de la Almudena tras sufrir una fuerte gastroenteritis.

Este domingo el estadio Santiago Bernabéu acogerá un partido entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, un evento histórico que convierte a Madrid en la cuarta ciudad europea en ser anfitriona de un partido de temporada de la NFL.

Para ello, Madrid se ha 'vestido' de NFL a lo grande: las búsquedas de alojamiento se han disparado para este fin de semana y se prevén miles de desplazamientos para vivir el ambiente de la 'mini Super Bowl' que tendrá la capital.

Se prevé que esta 'fiebre' por la NFL suponga una inyección importante a las arcas madrileñas. De hecho, la inversión de los ejecutivos de la NFL en Madrid está muy vinculada a la afición 'futbolera' que tiene la ciudad desde hace años.

La NFL cree que en España tiene un crecimiento potencial que puede alcanzar los 11 millones de consumidores directos e indirectos. España se ubica entre los países con el mayor incremento de seguidores a nivel global, junto a México y Brasil, contribuyendo al total de 183 millones de fans internacionales de la NFL.

Además, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, anunció el dispositivo de seguridad aprobado desplegará 425 agentes de Policía Municipal, hasta siete unidades de Samur-Protección Civil y cortes de tráfico en el entorno del estadio Santiago Bernabéu.

El grueso de los agentes estarán disponibles durante el día del partido, si bien en la previa también se vigilarán los desplazamientos de las comitivas de los dos equipos, que se enfrentarán en el Santiago Bernabéu a partir de las 15.30 horas.

En lo que respecta al plan de movilidad para el evento, se registrarán cortes de tráfico desde las 6.00 del sábado hasta las 20.00 horas del domingo, ya una vez finalizado el partido, en las calles del entorno del Estadio Santiago Bernabéu. El Ayuntamiento brindará información más detallada de los cortes, si bien se ha recomendado hacer uso del transporte público.