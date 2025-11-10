Un inversor de 55 años, sobre cómo se hizo millonario en Madrid en unos meses: "Quiero abrir 40 oficinas muy pronto"

Las claves nuevo Generado con IA David Scheffler, ex directivo de Engel & Völkers, ha logrado facturar más de un millón de euros en su primer año con Polo Properties, su nueva inmobiliaria en Madrid. Polo Properties, especializada en el mercado inmobiliario de lujo, planea abrir entre 30 y 40 oficinas en España en los próximos cinco años, con Madrid como uno de sus principales ejes. Scheffler destaca la creciente demanda internacional por viviendas de lujo en Madrid y señala que los precios siguen siendo competitivos frente a otras capitales europeas. El empresario critica la propuesta de un impuesto del 100% sobre la compra de viviendas por extranjeros extracomunitarios, considerándola inviable y contraproducente para el mercado español.

Uno de los mercados más difíciles de interpretar en Madrid es el de la vivienda. La situación en la capital es extremadamente complicada ya que en los últimos años los precios no han dejado de aumentar. Un crecimiento que se ha producido en contraposición a las ofertas disponibles.

Por ello, los expertos no se atreven a fijar una fecha en la que esta situación se regule. Cada vez hay más demanda y más necesidad de vivienda mientras los propietarios son un mar de dudas, sin tener la confianza suficiente para poner sus propiedades en el mercado.

En esta situación no es sencillo hacerse hueco, algo que ha conseguido en muy pocos meses David Scheffler. El que fuera uno de los artífices del éxito de Engel & Völkers en España decidió hace muy poco tiempo lanzar su propia inmobiliaria. Y su éxito ha sido exponencial.

Esta inmobiliaria es Polo Properties, la cual tiene su origen en París a pesar de que ya cuenta con oficinas por todo el mundo. Este empresario de 55 años se ha propuesto llegar a las 40 franquicias en nuestro país en un plazo de cinco años. Y tiene a Madrid como uno de los ejes de su proyecto.

En su primer año de funcionamiento ya ha conseguido facturar más de un millón de euros e incluso ha conseguido vender sus primeras franquicias en zonas como el distrito de Chamberí, Pozuelo de Alarcón y Torrelodones. Y es que en muy poco tiempo ha conseguido descifrar cuáles son las claves para invertir bien en Madrid.

La experiencia de David Scheffler

David Scheffler es el ejemplo del éxito. Pero además, lo es en un escenario que sin duda es el más complicado que se puede hallar en España. Porque este empresario ha conseguido hacerse un hueco en un sector que hoy por hoy es para muchos imposible de penetrar.

El mercado elegido por Scheffler para su crecimiento es el del lujo inmobiliario, el hábitat en el que se mueve esta empresa fundada en la rue du Faubourg Saint-Honoré de París. Y es que Polo Properties ha conseguido algo insólito, tanto en España como, sobre todo, en la capital.

Después de haber construido su éxito durante más de 12 años siendo la mano derecha de Christian Völkers en España, ahora Scheffler se ha lanzado con esta aventura inmobiliaria que en unos meses ha conseguido resultados millonarios. Para él, la clave es haber hallado un mercado liberado.

"Es una nueva marca que entra en un nicho poco explotado. Es una oportunidad para muchos de coger una marca bonita, establecida con procesos, marketing y comunicación", explica al portal especializado Idealista.

Para él, lo que siempre marca la diferencia son las personas que forman parte de su equipo. "Siempre es por el factor humano. Y más en el lujo, porque los clientes son muy exigentes en un servicio muy personalizado".

La idea de David Scheffler es aumentar su volumen de negocio y abrir entre "30 o 40 oficinas en España" en el próximo lustro. Además, destaca el crecimiento que ha tenido en los últimos años la capital de España, siendo protagonista incluso en el resto de Europa.

"Vengo de la capital del lujo del mundo, París, por lo menos en ‘fashion’. Y todo el mundo ahora habla de Madrid, Marbella y Miami. He vivido 15 años en España, en Marbella, en Palma y en Barcelona. He viajado mucho a Madrid, pero no he vivido aquí".

Y esta es una cuestión que le gustaría probar. "Si un día vuelvo a España, me busco algo en Madrid porque de verdad aquí todo está limpio, bien organizado y la gente es amable". Sin embargo, España puede tener un hándicap en un futuro muy cercano.

Se trata del impuesto del 100% al extranjero extracomunitario que el Gobierno estudia imponer al no residente que compre vivienda en nuestro país: "Esta idea de imponer el 100% del valor como impuesto adicional creo que es inviable y, además, es populismo puro y duro".

"Y, por eso, tampoco después de este ‘statement’ de Sánchez hemos oído nada más. Yo creo que en alguna zona del país puede tener sentido, pero no para toda España. Si quiero poner un impuesto de 2 millones para una persona procedente de Venezuela que compra un chalet de 2 millones en Majadahonda, no ayuda nada".

Scheffler asegura que el mercado en España y en Madrid puede seguir creciendo, ya que "los precios todavía están por debajo de los de Londres o París". Además, asegura que hay un mercado que no para de crecer: "Están viniendo cada vez más chinos con dinero que quieren lujo".

Por último, este inversor y empresario inmobiliario se moja a la hora de definir lo que para él es lujo y que afecta a ciudades como Madrid donde cada vez se pide más dinero por espacios más pequeños. "A veces vendemos un pequeño minipiso de 12 m2 en un edificio en París".

"Pero el m2 son 15.000 euros. ¿Entonces es lujo? No es lujo. Hay muchos factores, como la ubicación, el tipo de inmueble, las zonas comunes o el tamaño. El lujo es algo muy personal. Cada persona es un mundo".