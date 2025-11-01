Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva medida de 2 millones de euros que cambia la forma de usar el Metro

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid invertirá más de 2 millones de euros en modernizar el sistema de control del Metro, comenzando por la Línea 11. El proyecto incluye la implementación del sistema SACE para monitorizar instalaciones en tiempo real y mejorar la respuesta ante fallos. El programa será cofinanciado al 40% por el Programa FEDER 2021-2027 y se extenderá progresivamente a todas las líneas del Metro. El nuevo sistema permitirá optimizar costos operativos y mejorar la eficiencia energética del Metro de Madrid.

Madrid es una ciudad que vive de manera constante en la vanguardia. Además, esto se podría aplicar tanto a lo que se ve como a lo que no. Y es que muchas de las mejoras que se hacen en Madrid no tienen que ver con grandes remodelaciones de edificios o calles. A veces, las mejoras de Madrid se encuentran en el subsuelo.

Podríamos estar hablando de sus túneles, los cuales salvan buena parte del tráfico de la capital cada mañana. Y en parte, razón no falta. Pero los túneles de los que hablamos son aquellos que conectan toda la capital, y parte de la Comunidad, desde el subsuelo. Y que permiten la circulación de los trenes que salvan cada día a millones de madrileños.

Se trata, como no podía ser de otra forma, del Metro de Madrid. Y es que el suburbano de la capital también va a sufrir nuevas modificaciones, las cuales comienzan por una de sus líneas, la 11, teniendo un importante coste para todos los habitantes de la capital. Los trabajos que se están llevando a cabo son los de modernización del sistema de control de estaciones de Metro de supervisión, control y adquisición de datos de las instalaciones de las estaciones.

Estas mejoras, que tendrán un coste superior a los dos millones de euros, serán implantadas en el futuro en todas las líneas. Se trata de un proyecto que va a estar financiado a través de diferentes vías, siendo una de ellas, seguramente la más importante, el Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid.

Por lo tanto, no se trata de un gasto, sino de una gran inversión para seguir haciendo del Metro de Madrid el mejor del mundo. Una remodelación que supone un gran avance tecnológico ya que permitirá tener todas las estaciones conectadas y comunicadas entre sí. Así, ante cualquier indicativo de fallo, esta incidencia y sus soluciones podrán transmitirse en línea y de manera simultánea.

¿Qué cambia en el Metro de Madrid?

El Metro de Madrid se prepara para entrar en una nueva fase a raíz de estos trabajos de modernización. Y todo gracias a SACE, el nuevo programa que promete llevar un gran avance tecnológico hasta el suburbano madrileño. Gracias a este sistema se podrán monitorizar de forma conjunta todas las instalaciones para conocer en tiempo real su estado y poder actuar ante cualquier dato que indique un fallo de los equipos o adoptar medidas de mantenimiento preventivo.

Además, estos problemas no solo tienen por qué venir de los propios trenes, ya que incluye escaleras mecánicas, ascensores, pozos de bombeo, pozos de ventilación, cancelas o alumbrado de túnel. El proyecto supondrá una inversión de 2.242.638,05 euros, estando la parte de software cofinanciada al 40% con cargo al Programa FEDER 2021 - 2027 de la Comunidad de Madrid.

Gracias a estos avances también se podrá obtener información de las cámaras y control de acceso, los paneles informativos, interfonía y megafonía, máquinas de venta y peaje, sondas de detección de incendios, equipos de extinción y salidas de emergencia (sistema PCI).

Y aunque estos cambios comenzarán en la Línea 11, está previsto que el nuevo programa sea incorporado de manera progresiva en el resto de líneas, incluida la nueva Línea 6 automática en la que está trabajando actualmente el suburbano. Este proyecto se encuentra dentro de la iniciativa global 'Smart Metro' y está previsto que reporte beneficios económicos y operacionales al transformar y mejorar el catálogo de servicio.

El nuevo sistema también permite optimizar los costes operativos y flexibilizar la incorporación de las nuevas estaciones y sistemas de explotación asociados al plan de ampliación de la red que se está ejecutando. Este sistema va a permitir mejorar la operatividad diaria y el mantenimiento al tener unificado el SCADA de COMMIT (centro de mantenimiento) y el actual Telemando de Control de Estaciones.

El mejor servicio para el usuario se ofrecerá al incrementar la fiabilidad de todos los sistemas y al ofrecer una mayor eficiencia energética. Los equipos podrán ser programados en función de su demanda, optimizando los costes de instalación, explotación y mantenimiento durante todo el ciclo de vida de los sistemas e instalaciones.