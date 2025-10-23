El plan de Móstoles contra la locura de la vivienda: se suma a la ola de locales convertidos en hogares que arrasa en Madrid

Móstoles mira a sus bajos cerrados como potenciales hogares: el municipio ha aprobado un Plan Especial para facilitar que locales vacíos y bajos comerciales pasen a ser viviendas, una medida que el Ayuntamiento presenta como una herramienta para responder a la crisis de acceso a la vivienda y al desuso comercial.

La medida la ha propuesto el Gobierno municipal (PP y Vox), que busca así sumar nuevas viviendas al parque local, actualmente superior a las 70.000 unidades. Este impulso municipal es más ambicioso y directo que el aplicado en la mayoría de ciudades del área metropolitana, donde habitualmente los trámites son más lentos y hay menos incentivos fiscales.

El texto aprobado subraya que la iniciativa busca flexibilizar el cambio de uso en locales situados en la planta baja de edificios residenciales, siempre que se respeten los requisitos básicos de habitabilidad.

El objetivo declarado es doble: aprovechar el parque de locales cerrados y "conseguir viviendas más asequibles para personas con menos recursos", además de mejorar la imagen urbana. El plan también agiliza licencias en solares definitivos para acelerar aún más el proceso de construcción de vivienda.

El Ayuntamiento recalca que este Plan Especial es una apuesta estratégica por la revitalización urbana y el uso eficiente del suelo. Busca no solo incrementar el parque de viviendas ajustando los precios, sino también mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo más equilibrado para los vecinos de Móstoles.

Limitaciones

El plan fija límites claros: no podrán reconvertirse trasteros independientes, garajes que no aporten la dotación mínima ni locales comunitarios. Asimismo, la norma preserva determinados ejes de especial interés comercial —entre ellos calles como la Avenida de la Constitución y buena parte de la Avenida Dos de Mayo—, que quedan fuera de la transformación para proteger el tejido comercial.

Para poder reconvertir, los locales deben cumplir requisitos técnicos como superficie útil mínima, altura libre, ventilación directa y acceso independiente, según el PGOU municipal y la normativa de habitabilidad.

En cuanto a la protección del pequeño comercio, la norma presta especial atención al Área 20 y a los ejes más importantes del municipio, asegurando que se mantenga el equilibrio entre la función residencial y la actividad comercial en las zonas estratégicas.

Esto permite que la reconversión conviva con la vitalidad de los barrios y la vida comercial.

Agilizar el proceso

Para incentivar las obras y reducir fricciones administrativas, el Gobierno municipal ha acelerado la concesión de licencias y ha rebajado el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras).

Esa batería de medidas fiscales y administrativas forma parte de la estrategia para que la reconversión sea viable para promotores y propietarios.

Actualmente, el coste medio de proyecto técnico para convertir un local en vivienda supera los 1.800€, a lo que hay que sumar tasas municipales y obras obligatorias, aunque la rebaja del ICIO facilita el proceso.

A diferencia de otros municipios de la Comunidad de Madrid, Móstoles destaca por agilizar al máximo las licencias, rebajar los impuestos asociados y ampliar el tipo de locales que pueden reconvertirse, además de limitar las prohibiciones solo a ejes comerciales estratégicos.

Otro de los objetivos destacados por el Gobierno local es el aumento de viviendas accesibles, facilitando que personas mayores puedan permanecer en sus barrios, cerca de sus redes de apoyo y servicios, lo que supone también un refuerzo del arraigo social y la mejora de la calidad de vida.

Móstoles enmarca esta iniciativa en un paquete mucho mayor de crecimiento urbanístico: el alcalde ha reconocido que en 2025 está previsto impulsar desarrollos que permitirían la construcción de unas 7.000 viviendas —con planes como R-1, R-4 y SUNC-4 y aportaciones del Plan Vive— y que, entre ellos, el sector R-1 aportará más de 4.000 viviendas nuevas.

Estas actuaciones aspirarían a aumentar el parque local de viviendas en los próximos años. Con estos desarrollos, el parque de viviendas local podría superar las 77.000 unidades, lo que marcaría un salto notable en el volumen residencial del municipio.

Según destacó el alcalde Manuel Bautista, que considera construir vivienda una "prioridad", han "diseñado un Plan Especial que contempla la conversión de locales vacíos en viviendas, lo que permite incrementar el parque de viviendas en Móstoles con precios más ajustados".

Tendencia en Madrid

Esta tendencia es muy potente en la región: estimaciones recientes apuntan a que solo mediante reconversión de locales y oficinas pueden sumarse hasta 20.000 viviendas nuevas en la Comunidad de Madrid.

La política de Móstoles no es un caso aislado: varios municipios del área metropolitana —por ejemplo Alcorcón, y con proyectos y matices distintos en localidades como Majadahonda, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe o Leganés— han ido adaptando normativas para abrir la puerta a reconversiones, si bien cada ayuntamiento aplica plazos, exigencias y protecciones del comercio local con diferencias notables.

En paralelo, la Comunidad de Madrid ha promovido regulaciones para facilitar la transformación de oficinas y locales en vivienda protegida, estimando que la medida podría liberar superficie suficiente para generar decenas de miles de hogares en la región.

Quedan aspectos relevantes sin concretar: no se ha detallado cómo se garantizará de forma operativa la calidad y la habitabilidad de las nuevas viviendas; tampoco se han especificado los mecanismos para supervisar el mantenimiento de la oferta comercial en los barrios fuera de los ejes preservados; no existe a día de hoy una cifra oficial que cuantifique cuántas viviendas procederán exclusivamente de locales reconvertidos frente a las que vendrán de nuevos desarrollos; y no se han precisado los procedimientos de inspección ni las vías formales de denuncia para detectar y corregir posibles irregularidades en las transformaciones.

La normativa contempla la necesidad de proyecto técnico visado y consulta previa de viabilidad urbanística, por lo que es recomendable acudir a un arquitecto especializado antes de iniciar el trámite.

El Plan Especial ha obtenido ya la aprobación inicial y está en fase de información pública, avanzando así por el proceso administrativo para su entrada en vigor.