La nueva planta de reciclaje que enfrenta a Villaviciosa y Móstoles: residuos "peligrosos", pero "no radiactivos"

Procesado de residuos en la plataforma de separación de residuos en la nueva planta de tratamiento de basura 'La Campiña', a 20 de octubre de 2022, en Loeches, Madrid (España). Alberto Ortega / Europa Press

El proyecto para una nueva planta de reciclaje de residuos en el sur de la Comunidad de Madrid está levantando la polémica entre dos de sus actores implicados: los municipios de Villaviciosa de Odón y Móstoles.

Y es que ambas localidades con gobiernos del PP tienen posturas contrarias en cuanto a esta planta, que se ubicará en el término municipal de Móstoles, pero muy cerca de Villaviciosa, junto a la carretera M-856.

El pasado 14 de octubre se publicó en el Boletín Oficial de la región (BOCM). Sometía así a información pública la solitud de autorización ambiental presentada por Derichebourg, la multinacional francesa detrás de este proyecto.

En dicha resolución se definía la actividad como "Instalación de almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos". Ante esto, ya se había pronunciado el Ayuntamiento de Villaviciosa a principios de este año, presentando alegaciones y oponiéndose a su implantación.

Así, en dicho escrito proponían la reubicación de la mencionada planta "en un terreno más alejado de áreas residenciales, comerciales y de equipamientos, así como del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama al objeto de garantizar la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud pública".

"No material radiactivo"

El Consistorio villaodonense presentaba una serie de argumentos en los que destacaba algunas afecciones, además de la proximidad a zonas residenciales y a dicho parque.

De esta manera, enumeraba la problemática que podría presentar para futuros desarrollos del municipio, la vía de acceso "no adecuada al incremento del tráfico pesado" y los posibles "efectos multiplicadores" a la vecindad.

Términos municipales de Móstoles y Villaviciosa donde se encuentra la parcela para la futura planta. Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

Esto último, debido a que la parcela donde se proyectaría esta planta se encuentra anexa al actual centro de gestión de residuos de construcción y demolición. Un lugar que, según el Consistorio, ha manifestado "incidencias". De hecho, el Ayuntamiento presentó un escrito en 2023 a la Comunidad solicitando el cumplimiento de las condiciones ambientales.

Por su parte, desde el Gobierno de Móstoles descartan que haya peligro y aseguran que se trata de una "planta de reciclaje y transferencia" -"no de tratamiento"- que recepcionará "electrodomésticos o coches donde, una vez se extraigan las baterías o los componentes electrónicos, se enviarán a otras plantas para su tratamiento". "En ningún caso va a albergar material radiactivo", afirman fuentes municipales.

Parcela donde se instalará la nueva planta de residuos en Móstoles. Ecologistas en Acción

En la lista de códigos LER (Lista Europea de Residuos) incluida en el proyecto al que ha tenido acceso Madrid Total se especifican como peligrosos los tóneres de impresión, las baterías de plomo, acumuladores con litio o níquel y pilas con mercurio.

Ante la actualización de información de la solicitud de la autorización ambiental, desde el Gobierno de Villaviciosa han manifestado volver "a estudiar la documentación" para valorar "si se han tenido en cuenta las citadas alegaciones y, en su caso, presentar de nuevo fundamentos que demuestren la imposibilidad de la instalación de este tipo de actividad" en las inmediaciones del término municipal.

Los ecologistas

También la plataforma Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado anunciando su disconformidad con el proyecto.

"A tenor de los informes que obran en el expediente, la parcela donde se pretende implantar la actividad se indica que es no conforme -de acuerdo con la normativa actualmente existente- debido a la contaminación por hidrocarburos alifáticos y aromáticos, posiblemente provenientes de la anterior actividad desarrollada en ese suelo. Hay que recordar que la exposición a hidrocarburos aromáticos puede originar distintos problemas de salud, algunos potencialmente graves", expresan.

Una problemática que se agrava, en su opinión, con la "contaminación acústica generada por la maquinaria necesaria para mover y almacenar los residuos".