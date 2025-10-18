El mejor pueblo para comprar casas cerca de Madrid, según la IA: "Pisos por 80.000 euros de 150m2 a 30 minutos del centro"

La Comunidad de Madrid es una región mucho más desconocida de lo que podamos pensar. La fuerza y el protagonismo que tiene la capital hace que muchas veces el resto de municipios queden opacados, como en un cierto ostracismo. Sin embargo, eso que de primeras puede ser negativo, hace que territorios que no deberían serlo sean como pequeños secretos por descubrir.

Algunos de estos están perdidos en la sierra en pequeños enclaves naturales. Sin embargo, otros están mucho más accesibles, a pocos minutos de la capital de España. E igualmente se encuentran entre preciosos parajes y gozan de una gastronomía única, la cual se convierte en uno de los reclamos para ir a visitarlos.

No obstante, hay quienes van un poco más allá y no solo buscan municipios para una escapada. O que después de visitarlos, quedan prendados de sus maravillas y los ven como el escenario perfecto para su nueva vida. Pueblos a los que mudarse para huir de Madrid o para tener una segunda residencia.

Como la lista de estos pueblos es amplia, con nombres habituales como La Hiruela, Patones, Chinchón, Cercedilla, Manzanares el Real, Aranjuez, Rascafría o Cercedilla, qué mejor que preguntarle a la Inteligencia Artificial para afinar nuestra búsqueda de entre todas las opciones y, sobre todo, para encontrar ese municipio que además de bonito ofrezca un entorno idílico.

Y buscando y buscando es muy fácil dar con uno de los pueblos más bonitos, y a la vez desconocidos, de la Comunidad de Madrid. Se trata de Ciempozuelos, un municipio con un gran patrimonio, pero que históricamente ha pasado desapercibido y que ahora se ha convertido en la oportunidad perfecta para adquirir viviendas a grandes precios.

¿Por qué irse a vivir a Ciempozuelos?

Ciempozuelos es un municipio de poco más de 26.000 habitantes situado en la comarca de las Vegas, en un paraje llano, pero salpicado con unas pocas colinas y con la influencia del río Jarama. Este compendio de virtudes lo convierten en un rincón lleno de encanto, con preciosos monumentos y lugares de gran atractivo turístico.

Las grandes virtudes de este gran pueblo son su entorno natural privilegiado, su patrimonio histórico singular y una variada oferta gastronómica. Entre sus puntos de mayor interés destacan plazas como la de la Constitución o la de Ventura Rodríguez, pero también edificios colosales como el antiguo matadero.

Otro de los grandes valores de Ciempozuelos es su importante legado religioso con la ermita del Consuelo, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia de Santa María Magdalena, el convento de las Clarisas y el convento e iglesia de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor.

En cuanto a la gastronomía, Ciempozuelos es un pueblo que tiene sus propias maravillas, marcadas por la tierra principalmente y por productos típicos de la zona que marcan la diferencia, como sus espárragos, sus alcachofas, sus patatas y sus tomates. Además, también dispone de un gran patrimonio para los amantes del deporte, especialmente de las rutas deportivas tanto de senderismo como en bicicleta.

Ciempozuelos tiene rincones muy admirados, pero otros permanecen ocultos, y es que hay un Ciempozuelos que aguarda bajo tierra. Esta localidad madrileña es pura historia, ya que su subsuelo está recorrido por trincheras, nidos de ametralladoras y búnkeres. Además, disponen de un sistema hidráulico subterráneo único en la región. Este data del siglo XIV y está formado por túneles excavados a mano, conocidos como 'Minas de Agua' y que forman pasadizos que cruzan el pueblo entero.

Sin embargo, si por algo se ha puesto de moda Ciempozuelos es porque se ha convertido en uno los pocos pueblos de la comunidad en los que los precios de la vivienda aún no se han disparado. De hecho, es sencillo encontrar casas por menos de 100.000 euros.

Los pisos más baratos actualmente se encuentran en torno a los 75.000 euros. Sin embargo, las mejores ofertas nos permiten hallar 'gangas' como pisos de 147 metros cuadrados por solo 80.000 euros, aunque eso sí, con un solo dormitorio. Por lo tanto, si es para una familia, habría que hacer una pequeña reforma y habilitar nuevas habitaciones.

Los datos del portal especializado Idealista indican que el precio medio del metro cuadrado en 2025 se sitúa en torno a 1.805 euros. Esto es casi tres veces más barato que en la ciudad de Madrid. No obstante, es cierto que la mayoría de viviendas a precios asequibles que podemos encontrar en Ciempozuelos están orientadas a inversión o con necesidad de reforma significativa. Y lo mejor de todo es que gracias a sus buenas comunicaciones podremos presentarnos en el centro de Madrid en solo 30 minutos.