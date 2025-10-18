Confirmado por Ayuso: el nuevo servicio que le costará 48 millones a los madrileños y llegará a todos estos municipios

La Comunidad de Madrid sigue dando pasos hacia delante en su reto por convertirse en la región más avanzada de España e incluso de toda Europa. Por ello, desde el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso no dejan de poner en marcha algunas campañas y programas para hacer de todos los municipios localidades que cuenten, al menos, con lo mínimo necesario en cuanto a servicios e infraestructuras se refiere.

Muchos de estos programas de ayudas van dirigidos, por ejemplo, a facilitar el acceso a una vivienda a aquellos que tienen dificultades económicas considerables. Otras de sus aportaciones van dirigidas a hacer más accesibles puestos de trabajo para personas que se encuentran sin empleo por un tiempo prolongado. Y muchas otras van destinadas a la mejora de infraestructuras.

Estas se pueden materializar dentro de los municipios, pero también fuera de los mismos, en los terrenos que conectan unos con otros. Y es ahí precisamente donde va a ir destinada una de las grandes partidas presupuestarias de la Comunidad. Se trata de una medida que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha ideado para mejorar el entorno rural y los pequeños municipios.

El Gobierno autonómico va a poner en marcha el conocido como el primer Plan de Carreteras Rurales, el cual supondrá una inversión de 48 millones de euros y que estará financiado a través del Programa de Inversión Regional. Una medida que pretende mejorar el acceso entre las diferentes localidades de la comunidad y que supondrá un salto para decenas de pequeños pueblos.

Además, esta no es la única medida que Ayuso ha aprobado de cara a potenciar la atención sobre los pequeños municipios de la región, ya que hay en marcha varios planes para dotar de mejores servicios a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Uno de los más celebrados es la llegada de los cajeros automáticos a todos y cada uno de los pequeños pueblos.

48 millones en carreteras por todo Madrid

La Comunidad de Madrid sigue creciendo a pasos agigantados. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso piensa en grande, pero también lo hace en los pequeños municipios que forman parte de la región, para evitar que nadie se quede atrás en esa carrera por hacer de su feudo un modelo de gestión en todo el país.

Dentro de sus últimas iniciativas destaca el destino de una partida presupuestaria de 48 millones de euros con el objetivo de mejorar los accesos y la conectividad entre los municipios de menos de 20.000 habitantes. Se trata del primer Plan de Carreteras Rurales, el cual estará financiado a través del Programa de Inversión Regional.

Este plan se encuentra coordinado con la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y tiene como reto mejorar esas conexiones entre los pueblos que suelen quedar olvidados y opacados por el protagonismo que siempre se llevan las grandes ciudades. Así, a partir de ahora, los municipios adscritos a este nuevo plan verán mejoradas las travesías de acceso a 17 localidades, la creación de nuevas intersecciones y refuerzos de firme.

Además, estas mejoras no solo afectarán al tráfico por carretera, sino que también impulsarán la movilidad sostenible con la construcción de 36 nuevos kilómetros de carril bici.

Una medida importante, pero que no será la única, ya que Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha un programa de apoyo al medio rural. Una prueba de ello es que la Comunidad de Madrid se va a convertir en la primera región de España donde todos los municipios tendrán cajero automático.

Para ello ha sido necesario incorporar a esta red a 61 localidades con menos de 20.000 habitantes y otras dos pedanías que hasta ahora no disponían de este servicio. Un proyecto que arrancará por los pueblos más pequeños y cuya iniciativa se enmarca en el programa Pueblos con Vida impulsado por el Gobierno regional.

Las primeras instalaciones llegarán a partir de marzo de 2026 y tendrán un coste de 70.000 euros. El reto es combatir la exclusión financiera y garantizar la igualdad de acceso a los servicios bancarios de todos los madrileños.

Y por último, otra de las medidas del Gobierno regional recientemente presentada es el programa de ayudas para la conservación y mejora de colegios públicos a los municipios de hasta 50.000 habitantes. Hasta ahora, solo se beneficiaban de esta iniciativa los centros de localidades con menos de 20.000 habitantes y el proyecto estará dotado con 15 millones de euros.