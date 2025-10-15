El Hospital de Móstoles revoluciona el tratamiento de miomas: técnica cero invasiva y con un 100% de casos de éxito

El Hospital público Universitario de Móstoles se ha convertido en el primer centro sanitario de España que trata con éxito los miomas mediante termoablación por microondas.

El centro perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid comenzó hace casi un año a emplear esta técnica y, hasta la fecha, 14 pacientes han sido intervenidas con resultados favorables.

Este innovador y eficaz procedimiento es mínimamente invasivo, se realiza en régimen ambulatorio y permite una recuperación más rápida. Además, ya se utiliza con amplia experiencia como terapia frente a otras enfermedades como los cánceres de hígado, tiroides, pulmón y mama.

Los miomas son tumores en el útero y constituyen la patología ginecológica benigna más frecuente, que puede llegar a afectar al 50% de las mujeres.

Solo requieren tratamiento si producen síntomas o se consideran causa de infertilidad. En este caso, el calor generado por ondas de microondas permite destruirlos mediante un aplicador o aguja que se introduce por vía vaginal y bajo control ecográfico en la masa no cancerosa. En una misma sesión se pueden tratar varios miomas.

La principal ventaja frente a otros métodos también mínimamente invasivos, como la radiofrecuencia, es que la termoablación por microondas produce una quemadura más homogénea, provoca una desvascularización de los vasos que nutren al mioma y elimina los receptores hormonales asociados a este. La técnica está indicada, según ha informado la Comunidad de Madrid, para miomas localizados en el espesor del útero, tras una valoración médica individual.

De hecho, no todas las pacientes son candidatas, pero en los casos en los que se aplica se ha comprobado una rápida reducción del tamaño y de los síntomas, especialmente del sangrado, en muy pocos meses. Los miomas pequeños pueden desaparecer por completo, y los de mayor tamaño pueden reducirse entre un 80% y un 90% en un año.

Ventajas en casos de infertilidad

Para las pacientes con esterilidad asociada a esta patología, este procedimiento de la sanidad pública madrileña supone una gran ventaja, ya que acelera los tiempos de recuperación.

Por ello, puede ser una opción óptima para mujeres que se encuentran en tratamientos de fertilidad. De hecho, pueden someterse a reproducción asistida solo cuatro meses después, entre dos y cinco meses antes que si el mioma se hubiera eliminado quirúrgicamente.

Las alternativas a esta tecnología, como la laparoscopia o la laparotomía, requieren ingreso hospitalario de dos o tres días y una recuperación posterior de entre dos y seis semanas.

El Hospital público Universitario de Móstoles también ha formado en esta técnica a profesionales de otros centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad de Madrid y de otras regiones como Canarias, Cataluña, Galicia y País Vasco.