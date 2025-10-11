Cómo Rivas llegó a ser grande: el día que un barrio se 'independizó' de Madrid para cambiarse de municipio

A las cinco de la tarde de un 6 de octubre de 2006, los vecinos del barrio de Covibar se reunían en la Avenida Dolores Ibárruri "deseosos de festejar lo que tantos años habían estado esperando": pertenecer al municipio de Rivas Vaciamadrid.

Y es que hubo un momento en el que aquel barrio era parte de los límites dentro del término municipal de la capital, aunque sus habitantes se sintieran desde siempre ripenses.

"Los niños tenían el colegio en Rivas, siempre íbamos a las fiestas de Rivas, los amigos de nuestros hijos eran de Rivas y el centro de salud nos lo habían puesto en Rivas...", explica Luis, vecino del barrio desde hace 35 años. Y, sin embargo, según su padrón eran madrileños. En concreto, del distrito de Vicálvaro.

Luis vivía en Lavapiés y cuando se casó se compró una de las casas de la Cooperativa Covibar, la impulsora de la creación y el desarrollo de dicho barrio, buscando un lugar más tranquilo y alejado de la ciudad.

Esta entidad fue fundada en 1978 (en el 1980 empezó a construirse el barrio) con el objetivo de hacer una ciudad cooperativa autogestionada, accesible para trabajadores con bajos ingresos, integrando viviendas y equipamientos culturales, deportivos y comerciales.

Sin embargo, una parte de ese desarrollo había quedado en Rivas y la otra estaba dentro de las lindes de Madrid. "Solo nos separaba una calle", comenta Luis. Por eso, llevaban 20 años -como señalan desde la cooperativa- pidiendo que se cambiaran los límites para que el barrio fuera por entero del municipio ripense.

"Todos los servicios públicos los teníamos en Rivas, pero había trámites para los que nos obligaban a desplazarnos a distritos de Madrid, aunque nos quedaran más lejos", narra Luis. Así, por ejemplo, para poder votar tenían que ir hasta Vicálvaro o para recoger paquetes de Correos tenían que moverse hasta Vallecas.

Obras de Rivas en el barrio de Covibar en 2023. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

En una carta de parte del barrio al diario El País del año 2005, los vecinos puntualizaban que para "lo único" que les servía Madrid era "para cobrarles el IBI". "Durante mucho tiempo Rivas ha aportado gustoso los servicios únicamente por solidaridad. Ya es hora de que los vecinos de hecho lo sean también de derecho", rezaba.

En este sentido, recuerda Luis que "la Policía Local de Rivas no podía entrar". "Solo podía la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Municipal de Madrid. Y no venían nunca", cuenta. "Los servicios de emergencias y seguridad eran prácticamente inexistentes e, incluso, la recogida de basuras la realizaba el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, los vecinos realizaban la vida en Rivas", publicaba la Revista Covibar -el folleto de la cooperativa-, en ese momento.

La fecha del cambio

El esperado día llegó un 4 de agosto de 2006, según el número de noviembre de ese año de la Revista Covibar. Dos días antes se había aprobado el acuerdo -con su publicación correspondiente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)- entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Rivas para cambiar la tutela de la zona.

Así, esta última localidad integró en sus límites el barrio que ocupaba 13,84 hectáreas (de las 90 que tenía el total del terreno), con unas mil viviendas donde residían cerca de 4.000 personas.

El artículo de la Revista Covibar del número de noviembre de 2006 sobre la celebración por la anexión a Rivas. Cooperativa Covibar

Como se especifica en la Memoria de Ordenación del Ayuntamiento de Rivas, la linde entre ambos municipios pasó a situarse en ese tramo, al igual que en el superior, en la Cañada Real.

Se trata de un acuerdo que comenzó a fraguarse años antes. En ediciones del 1994 del diario Abc se muestra como los vecinos comenzaron las manifestaciones en el año 1994. El País también se hacía eco en el 2000, afirmando que ambos Consistorios se encontraban en negociaciones al respecto de este tema.

Otro artículo de la Revista Covibar de noviembre de 2006. Cooperativa Covibar

Según este último artículo, además, a cambio de esta cesión de terrenos, Rivas debía dar a Madrid "la misma superficie en varias zonas de la localidad". Estos estaban situados "en un 60% en las inmediaciones del trazado de la M-50, y el 40% restante, próximo al vertedero de Valdemingómez". En ambos casos se trataba de "zonas verdes" con las que Madrid podría "acondicionar" parte de los, entonces, nuevos barrios de Vallecas.

El acto de celebración por parte de los vecinos se realizó, finalmente, el 6 de octubre de ese año. Títeres para los niños, conciertos, pasacalles y, para terminar, fuegos artificiales. Unas fiestas "por todo lo alto" a las que también acudió el entonces alcalde del municipio, José Masa, para dar la bienvenida a las familias que ya eran ripenses de pleno derecho.

Ahora, después de casi 20 años, la historia se repite. Los dos municipios vuelven a trabajar de forma conjunta desde que en 2019 se propusiera otro cambio de lindes para dar cumplimiento al Pacto Regional de la Cañada Real. A partir de esto último, la M-50 se convertirá en el nuevo eje de separación entre Rivas y Madrid.