La mansión de Vinicius que se ha incendiado en La Moraleja cuesta 6 millones de euros: sala de fiestas, 2 piscinas y 2.500 m2

Vinicius se ha convertido en gran protagonista de las últimas horas. El jugador del Real Madrid ha sufrido un incendio en su residencia durante la mañana de este jueves, lo que ha provocado que varios coches de la Policía y camiones de bomberos hayan llegado hasta la zona.

El futbolista brasileño reside en la conocida urbanización de La Moraleja como tantas y tantas estrellas que suelen desarrollar su vida en la capital de España. Una zona que pertenece al municipio madrileño de Alcobendas y que ha sido testigo del suceso que ha tenido a la estrella del Real Madrid como protagonista.

El incendio se ha originado en la sauna-gimnasio de la mansión del jugador. Una vivienda a la que, lógicamente, no le falta ni un solo detalle. Y aunque por suerte no ha habido heridos, las llamas sí han generado importantes desperfectos que tendrán un considerable valor económico.

El chalé de Vinicius es uno de los más espectaculares que se pueden encontrar en la región. Sin embargo, no es propiedad del jugador, ya que se encuentra residiendo en el mismo en condición de alquiler. Además, se trata de una de las casas más famosas de La Moraleja, ya que por ella también han pasado otras estrellas como Sergio Ramos, quien residía allí junto a Pilar Rubio y toda su familia.

La casa, espectacular desde todos sus frentes, tiene un valor que ronda los 6 millones de euros y se trata de la segunda por la que pasa el extremo brasileño en esta zona, ya que antes vivía en otra casa de La Moraleja. Y ahora, tras haberse mudado hace tan solo unos meses, ha sufrido este grave percance.

¿Cómo es la casa de Vinicius en La Moraleja?

Vinicius vive en una de las casas más espectaculares de La Moraleja. Concretamente en un chalé independiente valorado en 6 millones de euros que fue construido en su origen en el año 1977. No obstante, sus posteriores reformas y mejoras han dado una casa de estilo moderno y vanguardista.

Tal y como informaba OK Diario, la superficie construida consta de unos 2.500 metros cuadrados. Y los lujos abundan por toda la finca, ya que en cada rincón de cada estancia hay detalles que marcan la diferencia. Además, no falta ni una sola de las comodidades que podamos imaginar.

A falta de una piscina, la mansión de Vinicius tiene dos, haciendo de su inmenso jardín casi una playa. También cuenta con un impresionante gimnasio donde el brasileño se machaca y se pone en forma para después rendir al máximo nivel con la camiseta del Real Madrid.

Un gimnasio que destaca por su increíble decoración, ya que las paredes son murales de grandes estrellas que han inspirado al jugador durante su carrera como LeBron James o Cristiano Ronaldo. Y junto a él, se encuentra la sauna donde se ha originado el fuego y en cuyo interior tiene máquinas en las que puede seguir ejercitándose.

Además, para su diversión, Vinicius cuenta con una sala de cine, un salón de fiestas e incluso con una habitación del pánico. Y es que es difícil imaginar algo que no podamos encontrar en la impresionante casa de Vinicius.

Completan la impresionante mansión sus siete dormitorios y sus ocho baños donde el brasileño, su familia y sus amigos e invitados habituales hacen vida. Aunque la joya de la corona es su increíble jardín, ese en el que se encuentran sus piscinas y que está adornado con inconmensurables palmeras.

La casa cuenta con dos plantas, las cuales se encuentran interconectadas por un ascensor. Sin embargo, a pesar de sus dimensiones y de sus calidades, ya que la vivienda ha sido renovada recientemente con acabados de lujo, no es de las mejores que hay en La Moraleja.

Las mansiones más lujosas llegan a tener hasta 10.000 metros cuadrados y se sitúan en valores de entre 10 y 12 millones de euros, e incluso alcanzan los 18 'kilos' en los casos más extremos.

Una de las grandes ventajas que tiene la zona en la que se encuentra la casa de Vinicius, además de su ubicación, es que cuenta con un gran sistema de seguridad "no invasiva", ya que corre a cargo de una compañía propiedad de los propios vecinos. Y en sus alrededores cuenta con posibilidades de ocio como sus campos de golf, situándose en la zona el que mayor número de hoyos jugables tiene de España.

Y como decíamos, su ubicación es inmejorable, ya que se sitúa a unos 15 minutos de los principales distritos financieros y comerciales y a solo 10 minutos del aeropuerto. Esto es algo único en Europa. Y todo con unos precios un 15% más bajos de media que en su gran rival de la región, la urbanización de La Finca. Algunos compañeros que también han elegido esta zona son Rodrygo y Fede Valverde, y también excompañeros como Modric, Benzema o Lucas Vázquez.