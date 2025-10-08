La Fiscalía investiga al exalcalde de Sanse por derivar rutas de aviones para que no pasaran por su urbanización

El exalcalde socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, está siendo investigado por la Fiscalía tras la denuncia presentada por Izquierda Independiente por el cambio de rutas de los aviones. Según los denunciantes, las habría alejado de la urbanización Fuente Fresno, donde los denunciantes afirman que reside tanto Romero junto como algunos de sus allegados

Mediante esa decisión habría trasladado el ruido a otras zonas más pobladas del municipio. Ahora, la Fiscalía de Medio Ambiente ha admitido a trámite las diligencias. Fuentes de la Fiscalía de Madrid informan a Madrid Total de que esta investigación es secreta por ahora.

La denuncia sostiene que en septiembre de 2022 Romero solicitó a AENA la modificación de la codificación de las rutas de salida, una petición realizada "de modo unilateral" y pese a las advertencias de técnicos municipales y de la propia agencia gubernamental sobre el efecto adverso para la mayoría de la población.

Izquierda Independiente apunta además que el exalcalde acudió a reuniones acompañado de asesores ajenos al Ayuntamiento, también vecinos de Fuente Fresno, lo que, a juicio del partido, plantea sospechas sobre un posible beneficio personal o para su entorno.

El cambio de ruta, que alivió inicialmente la incidencia en Fuente Fresno, multiplicó sin embargo el número de afectados en otras zonas del municipio: la población expuesta al ruido se ha elevado en decenas de miles, pasando de cifras reducidas a estimaciones que alcanzan hasta los 90.000 residentes en el conjunto de los barrios impactados.

Los perjudicados

Entre las áreas más afectadas figuran La Dehesa Vieja y La Granjilla. Los residentes organizados en la plataforma Sanse sin Aviones y representantes vecinales relatan que el tránsito de aeronaves se inicia sobre las 6:30-7:00 y se prolonga hasta las 23:00, con picos en los que puede pasar un avión por minuto.

A pesar de medidas domésticas como la instalación de cristales gruesos, describen la situación como "insoportable" y exigen la reversión inmediata de la codificación de salida que introdujo la modificación en 2022. La plataforma llegó incluso a amenazar con movilizaciones si no se actúa con contundencia.

"Lentejas"

Romero, por su parte, defendió su actuación y matizó la acusación recordando que la regulación y las rutas las decide el Estado y los organismos competentes, no el Ayuntamiento. En un Pleno Municipal llegó a comparar la situación con "lentejas", en alusión a algo impuesto por normativa y, por tanto, no negociable. Siguiendo su frase hecha, "si quieres las tomas y si no las dejas".

Romero también aludió a la Directiva General de Aviación Civil de 2014 y a las servidumbres acústicas que condicionan el planeamiento urbanístico, y sostuvo que el Consistorio no tiene capacidad directa para imponer cambios a AENA o ENAIRE, aunque presentó alternativas técnicas para mitigar el impacto.

Según informa Izquierda Independiente en un comunicado "actas públicas de AENA y ENAIRE demuestran que el Sr. Romero solicitó reiteradamente este cambio de codificación de las rutas aéreas".

Juan Torres García, portavoz y concejal del partido, afirma que hay "pruebas que demuestran la forma interesada y egoísta que ha tenido el Sr. Narciso Romero, del PSOE, de gobernar la ciudad durante los últimos ocho años".

El partido de la oposición reclama que se revierta la modificación de la codificación y denuncia una posible prevaricación. Por su parte, el Partido Popular, que gobierna ahora con la alcaldesa Lucía Fernández, ha sido señalado por la oposición por no haber cumplido su compromiso electoral de deshacer el cambio.

El Ayuntamiento ha encargado recientemente la elaboración de un mapa con recursos municipales y ha presentado alegaciones al Plan de Acción contra el Ruido del aeropuerto, pero los colectivos ciudadanos consideran insuficientes estas medidas y piden una petición formal de reversión al grupo técnico de ruido en el que participan las administraciones competentes.