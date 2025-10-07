El intento por recuperar los retratos de los alcaldes de Leganés que acaba en la papelera: "Era una tradición"

Una tradición perdida en Leganés. Hasta 2007 se colgaron todos los retratos al óleo de los alcaldes que pasaron por el Gobierno del municipio madrileño. Desde entonces, faltaban cinco (incluido el actual) por completar la colección ubicada en el salón de actos del ayuntamiento.

Hace unas semanas, la Junta de Gobierno del municipio madrileño planteó recuperar esta costumbre. Una iniciativa que tendría un coste de 16.500 euros, según avanzaba el medio Leganés Activo y consta en el contrato menor por el cual se iba a llevar a cabo (y que no ha llegado a formalizarse).

En concreto, faltaban por hacerse las pinturas al óleo de los cinco últimos regidores después de José Luis Pérez Ráez (del PSOE, en el cargo desde 1991 hasta el 2007). La iniciativa se paralizó en 2008 (fecha en que se hizo este último) por la crisis económica de ese año.

De esta manera, por ese precio se incluirían a Guadalupe Bragado (del PP, aunque solo estuvo en el puesto durante 23 días), Rafael Gómez Montoya (del PSOE, alcalde desde 2007 hasta 2011), Jesús Gómez Ruiz (del PP, regidor desde 2011 hasta 2015), Santiago Llorente (del PSOE, el primer edil desde 2015 hasta 2023) y el actual, Miguel Ángel Recuenco (del PP).

La polémica ha surgido cuando la recuperación de esta idea ha provocado el descontento de los dos exalcaldes socialistas mencionados: Gómez Montoya y Llorente. Ambos, han publicado en la red social X (antes Twitter) su negativa a que se realicen cuadros suyos con dinero público.

He leído en prensa que se ha puesto en marcha un contrato en @AytoLeganes para pintar al óleo el retrato del actual Alcalde de Leganes @marecuencopp así como el retrato de los últimos cuatro últimos alcaldes. Es un gasto innecesario y renuncio a que se me pinte un retrato. — Santiago Llorente (@SantiagLlorente) September 14, 2025

"He comunicado al alcalde que renuncio al retrato al óleo de exalcalde. Creo que con una foto es suficiente, como hacen otras instituciones", ha escrito Gómez. "Es un gasto innecesario", ha añadido Llorente. El primero, además, ha pedido que ese dinero se donara al pueblo palestino.

Unas declaraciones que han aplaudido y ratificado desde el PSOE del municipio. "Está claro que en Leganés sobran prioridades reales: limpieza, seguridad, arreglo de coles, desbroce, mantenimiento de nuestra flora... Las dos caras de la moneda: el actual alcalde gastando el dinero de los leganenses en pintar a los exalcaldes, y los anteriores alcaldes socialistas poniendo cordura", ha comentado en su perfil Miguel Recuenco, secretario general del partido socialista en la localidad.

"No se hace"

Por ello, finalmente, no saldrá adelante la iniciativa. "En vista de que ha habido dos alcaldes socialistas que ahora de manera demagógica dicen que es superfluo, el Gobierno del Partido Popular ha dicho que no se va a hacer", explican desde el Consistorio.

Estas fuentes municipales explican que "era una propuesta que en su día llevó a cabo el PSOE y que, desde el Equipo de Gobierno actual, se propuso por dar continuidad a una tradición". Asimismo, afirman que, de hecho, el coste de los cuadros actuales iba a ser inferior que los de antaño.

La sala del ayuntamiento donde se encuentran (arriba) los retratos de los alcaldes de Lganés. Ayuntamiento de Leganés

En el acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento en junio de 2008 se especifica que el importe del retrato del exalcalde José Luis Pérez se cifró en 9.630 euros. En este caso, cada uno de los que se harían ahora hubieran costado 3.300 euros.

"Desaparecido hasta que la demagogia le llama. El gasto en cachopos y chupitos con la Visa, ese sí que era imprescindible", ha señalado, en respuesta a Llorente, Carlos Delgado, primer teniente de alcalde y coportavoz del Ayuntamiento de Leganés.

He comunicado al alcalde @marecuencopp que renunció al retrato al oleo de exalcalde. Creo que con una foto es suficiente, como hacen otras instituciones. Si es posible, me gustaría que la parte que corresponderiera a mi retrato fuera donada a la @UNRWA y /o al pueblo palestino pic.twitter.com/474HGagUXT — Rafa Gómez /❤️ 🇪🇸 🇪🇺 🇺🇳 🇺🇦 🇯🇴 (@RafaGomezLGNS) September 14, 2025

Hace referencia a una polémica que surgió en 2016 a raíz de informaciones que publicaron varios medios sobre una cuenta en una sidrería de unos 400 euros pagada con la tarjeta municipal por el exregidor tras un partido ganado por el Club Deportivo Leganés en Oviedo.

Así las cosas, desde el Gobierno local aseguran que si "ahora que están fuera lo ven muy mal, no hay el menor interés por parte del Partido Popular de continuar" con algo que "no es un tema partidista, es algo que ya era una tradición del Ayuntamiento".

Por lo tanto, afirman que tampoco se reemplazará por una foto. Al parecer, en el salón donde se celebran actos municipales ya solo decorarán sus paredes los 15 alcaldes que gobernaron Leganés desde 1898 hasta 2007.