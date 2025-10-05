Ayuso 'empuja' a Almeida a pedir los Juegos Olímpicos: "Hay que formar el grupo de trabajo"

La ciudad de Madrid ha presentado oficialmente su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos en tres ocasiones (2012, 2016 y 2020). En todas ellas, la capital española llegó a estar entre las finalistas y, aunque el sueño olímpico sigue siendo una ensoñación, la idea nunca quedó en el olvido.

Ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recuperado esa idea casi como un reto personal para llevar a Madrid a lo más alto de las competiciones internacionales. El problema para ella es que son las ciudades, y no las regiones, las que tienen que dar el paso y hacer la propuesta oficialmente.

Ayuso y los suyos argumentan esa 'necesidad' de que los Juegos Olímpicos se celebren en Madrid en la proyección internacional dentro del ámbito deportivo que no para de crecer en la región con, por ejemplo, la Fórmula 1 o los partidos de NFL que se celebrarán en el Santiago Bernabéu.

Isabel Díaz Ayuso en una carrera de Madrid, acompañada de varios consejeros. Comunidad de Madrid

Sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid son mucho más cautos y sólo sonríen. No descartan la idea de unos Juegos aquí pero tampoco presenta una intención clara e inmediata de liderar de nuevo el proyecto.

Muy a lo Simeone, José Luis Martínez Almeida prefiere ir partido a partido y, en este caso, no tener prisa para evitar un cuarto fracaso que sería un palo para la gestión del regidor como ya lo fue para Alberto Ruiz-Gallardón.

Esta indecisión no ha parado el ímpetu de Isabel Díaz Ayuso, acostumbrada a ganar casi todo lo que se propone. Por eso, desde la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, a preguntas de este medio, han confirmado que todavía no hay nada constituido, pero que saben que el primer paso es formar grupos de trabajo, algo para lo que están 'empujando' al Gobierno de Almeida.

"Hay que sentarnos con el Ayuntamiento y formar grupos de trabajo para elaborar la candidatura conjunta", declaró el mismísimo consejero, Mariano de Paco, en un desayuno informativo celebrado estas semanas, asumiendo que los Juegos es cosa de dos y no, como está en los estatutos, un proyecto de ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto conjunto en abril. Eduardo Parra Europa Press

Al final, el consejero reconocía que la iniciativa tenía que ser del Ayuntamiento, pero insistía en que la Comunidad de Madrid tiene un "gran interés" en que ocurra. "Ya hemos trabajado y estamos trabajando para que vengan los Juegos Olímpicos a Madrid".

De Paco advierte de que, a falta del sí quiero de Almeida, todo es un "proyecto embrionario" pero que hay un gran "interés" por parte del COI para que los Juegos Olímpicos "vengan a Madrid". "Y nosotros no eludimos la responsabilidad", un recado para quien quiera escucharlo.

El sueño de Ayuso

Más allá de las declaraciones desde la Consejería de Cultura, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha empezado a 'presionar' a Almeida en declaraciones públicas.

Precisamente, el pasado 20 de septiembre, durante la carrera popular 'Madrid corre por Madrid', la presidenta insistió en que la región iba a pelear por los Juegos Olímpicos, por si alguien había metido este asunto en un cajón.

"Es verdad que lo sucedido con La Vuelta ha ayudado bastante poco porque, además, ha habido uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día", argumentó.

Evento de presentación de Madring Europa Press

Horas más tarde, era el concejal de Urbanismo y Transporte, Borja Carabante, el que, animado por estas declaraciones aseguraba que el Ayuntamiento también quiere unos juegos, pero... que hay que hacerlo bien, mirarlo bien y saber que Madrid y los madrileños están preparados. Un punto que ahora mismo el Consistorio no sabe si tiene a su favor.

Sin embargo, estas salvedades no paran a Ayuso. Un día después, volvió a ratificar la intención de Madrid de aspirar a los Juegos Olímpicos como si de ella dependiera: "Somos deportivos y deportistas, lo tenemos todo para los Juegos Olímpicos, así que ojalá vengan un día con nosotros".

A la tercera fue la vencida, y el alcalde de Madrid acabó uniéndose a ese deseo asegurando que querían trabajar en esa línea, pero, de nuevo el pero, sin concretar nada más. "Madrid será sede de los Juegos Olímpicos; no tengo duda de que tarde o temprano lo será".

Lo que no deja claro Almeida es si ese hito se va a proponer, ya no conseguir, con él en Cibeles. Por si acaso, Ayuso sigue empujando a ver si el alcalde se decide.