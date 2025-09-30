Ya es oficial: este es el cambio de última hora en el calendario laboral que va a beneficiar a millones de madrileños

Madrid ya conoce su nuevo calendario laboral. La Comunidad lo hizo público la semana pasada, momento en el que millones de madrileños, o de personas residentes en la capital y en la región, echaron mano a su agenda para empezar a planificar el 2026.

Y es que el nuevo año viene cargado de novedades, ya que cambiará y mucho el dibujo general de los días libres y festivos respecto a lo que ha sido el 2025, un año que no fue especialmente positivo. Por ello, muchos madrileños han recibido con buenas noticias estas modificaciones.

Y es que para muchos, estos cambios llegan a última hora, pillándoles por sorpresa y variando algunos planes que ya se empezaban a dibujar en el horizonte. Los festivos, o la aplicación y organización de los mismos, cambia notablemente dejando un 2026 que será agradecido y particular.

Varios festivos que caen en domingo se pasarán a los lunes siguientes, dando lugar así a puentes realmente interesantes. Otros también caen en viernes, por lo que se unirán a sábado y domingo y generarán otro momento de paz y descanso.

Aunque lo más interesante sin duda llegará en diciembre, cuando los días 7 y 8 de diciembre se podrán unir para crear una especie de segunda Semana Santa con un gran puente que será de celebración para la hostelería y los viajes y de máxima atención para los desplazamientos.

¿Cómo queda finalmente el calendario laboral de Madrid?

La Comunidad de Madrid, después de mucho debate, ya tiene fijado cómo va a quedar el calendario laboral de la región. Como suele ser habitual, la competencia para fijar el calendario de festivos no laborables ha correspondido al Consejo de Gobierno.

Esta es una cuestión que ha sido sometida a consulta a los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid, además de otras entidades e instituciones económicas y sociales más representativas de la región. Una ronda de preguntas para dejar cerrado un calendario laboral de consenso global que en primer momento se presenta como decreto para su aprobación.

En total, quedan fijadas 12 fechas a las que cada ayuntamiento de la Comunidad añade posteriormente otras dos fiestas municipales. Unas fiestas que abarcan desde Navidad hasta el puente de diciembre pasando por Semana Santa o los festivos de verano.

Así pues, el primer festivo del nuevo año que está por llegar será ese 1 de enero de 2026, jueves. Tras Año Nuevo, solo unos días después se aproximará el siguiente, el 6 de enero, Día de Reyes. Y para encontrarnos el siguiente festivo ya sí que habrá que esperar hasta dentro de unos meses.

La Semana Santa de 2026 llega, de nuevo, con cambios muy importantes. Se mantiene en el mes de abril, pero mucho más pronto, ya Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo el día 3. Por lo tanto, supone una gran oportunidad para abrir el mes haciendo un gran puente.

Ya en el mes de mayo llegará el viernes día 1, cuando se celebra el Día del Trabajador y solo un día después, el sábado 2, el Día de la Comunidad. Después, el siguiente festivo ya no aparece en el calendario hasta el 15 de agosto, cuando se celebra la Asunción de la Virgen, la cual también cae en sábado.

Aunque a partir de aquí llegan los cambios realmente importantes y es que en octubre llega otra buena noticia en la organización de estos festivos. Hablamos del día 12, Día de la Hispanidad, el cae en lunes y permite hacer uno de los grandes puentes del año.

La racha sigue en noviembre, ya que el día 1, Día de Todos los Santos, cae este año en 2025, pasando automáticamente al lunes 2, permitiendo otro puente casi consecutivo. Y de ahí podemos volar a diciembre cuando muchos madrileños acaban de descubrir el cambio más significativo.

El día 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, es domingo. Por lo tanto, se pasa al lunes 7 de diciembre y, de esta manera, se une al día 8, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Así habrá dos días de fiesta seguidos que unir al fin de semana anterior.

Y se cierra el año con el festivo del 25 de diciembre, Navidad, que cae en viernes y que permite hacer otro gran puente para despedir el año. Además, aquellos que cojan vacaciones en estas fechas se ahorrarán pedirse un día más.