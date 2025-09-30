Los "empujadores de Metro": la oposición carga contra 120 trabajadores que "meten a gente en vagones abarrotados"

La oposición de Más Madrid y el PSOE ha cargado duramente este martes contra la figura de los que ellos mismos han llamado "empujadores" del Metro de Madrid. Un servicio de 120 personas que, según el suburbano, trabaja para ordenar los flujos de gente y que la oposición interpreta como 'hacinadores' de personas.

Así lo ha denunciado la diputada y portavoz de Transportes de Más Madrid, María Acín, en declaraciones remitidas a los medios en las que ha acusado a Metro de contratar a "120 empujadores para que los usuarios puedan acceder a los vagones".

María Acín ha asegurado que mientras que los andenes están abarrotados por las complicaciones derivadas de las obras de la L-6 de Metro de Madrid y los tiempos de espera entre trenes no paran de crecer, Metro ha "sumado" a la ecuación a los "empujadores".

"¿Metro de Madrid ha aumentado la frecuencia? ¿Ha puesto más trenes a funcionar? No", ha preguntado irónicamente, para añadir que lo que sí ha hecho ha sido "poner a 120 personas para que empujen a gente y que entren en vagones ya abarrotados".

Por ello, ha denunciado que la situación es "insostenible" y que lo que debería hacer Metro de Madrid es tener "un plan de rescate que ponga el servicio a la altura de las necesidades de la gente".+

Impiden el acceso a los andenes en la estación de Nuevos Ministerios en Metro de Madrid. ¿Por qué? Porque no cabe más gente. Los trenes pasan llenos. https://t.co/zdNeQnAvaw pic.twitter.com/o3ChJ0Ikus — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 30, 2025

A estas declaraciones se le han unido los mensajes en la red social X, antes conocida como Twitter, del secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, quien ha lamentado la "tortura diaria" que sufren los madrileños con unas imágenes que muestran el acceso a Nuevos Ministerios abarrotado.

Por su parte, desde Metro de Madrid aseguran que estos trabajadores no son "empujadores" sino un dispositivo que el suburbano despliega cuando se prevé que puede haber acumulación de viajeros. Su finalidad, explican, es distribuir el tráfico de personas por el andén y mejorar la movilidad.

A modo de ejemplo, el suburbano ha explicado que el pasado 6 de septiembre y debido a las obras en Madrid (como el soterramiento de la A-5 o la M-30 a la altura de Ventas) y al cierre parcial de la Línea 6 de Metro, se desplegó un dispositivo de 120 personas.

Son estos trabajadores de Metro a los que la oposición ahora llama "empujadores" pero que, según la dirección de la empresa pública, son trabajadores que "distribuyen a los viajeros por el andén para facilitar la movilidad y evitar acumulaciones en un sitio concreto y que otro sitio quede vacío".