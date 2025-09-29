El órdago fiscal de Ayala en Fuenlabrada: no subirá tasas ni impuestos municipales en el año preelectoral

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha informado de que congelerá todos sus impuestos y tasas municipales de cara al año que viene, previo a las elecciones del 2027, de manera que la subida del IPC prevista en torno al tres por ciento no repercutirá en la ciudadanía, y se mantendrá el IBI en su mínimo legal.

El proyecto de ordenanzas fiscales para 2026, aprobado este mismo lunes por la Junta de Gobierno Local pero aún pendiente del Pleno, incluye además la posibilidad de abonar tributos en hasta diez plazos, con una bonificacónn máxima que pasa de 40 a 45 euros, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre las principales novedades se encuentra el refuerzo de las bonificaciones en la tasa de basuras pues, a las ya vigentes como el 30 por ciento por el uso de puntos limpios, se añaden rebajas del 15 por ciento para inmuebles no residenciales que instalen contenedores de recogida selectiva, del diez por ciento por prácticas de compostaje y del 70 por ciento para familias en riesgo de exclusión.

El objetivo de esta medida pasa por que el 99 por ciento de los hogares de la ciudad pague entre 60 y 100 euros al año por esta tasa.

El alcalde, Javier Ayala, ha defendido que el Gobierno local "opta por la responsabilidad fiscal, financiando políticas públicas y, al mismo tiempo, ejerciendo contención para ayudar a los vecinos y vecinas". Según el Consistorio, la congelación y rebajas acumuladas en los últimos siete años han supuesto un ahorro superior a 70 euros anuales en un recibo medio del IBI.

Asimismo, se mantienen las medidas de 'fiscalidad verde', como las bonificaciones del 75 por ciento para vehículos ECO y Cero Emisiones o hasta el 50 por ciento por la instalación de sistemas de energía solar, además de las ayudas para familias numerosas, personas con movilidad reducida y obras de interés social.