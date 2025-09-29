Madrid detecta 40 fallos en pulseras telemáticas y exige a Pedro Sánchez medios para atender a las mujeres afectadas

La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, ha detectado hasta ahora 40 fallos en las pulseras telemáticas en la región, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez medios para atender a las mujeres afectadas y ha reclamado que esta situación "no suceda de nuevo".

Así lo han manifestado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras la reunión extraordinaria del Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género convocada por la Administración autonómica.

La convocatoria del Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género se produce después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertara en su Memoria de 2024 de absoluciones de acusados por "múltiples fallos" detectados en estos dispositivos telemáticos.

Según los datos que ha ofrecido García Martín, se han detectado seis en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependientes de la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local; 31 a través de la Agencia de Seguridad y Emergencia ASEM 112 y otros tres en el 012 Mujer.

La cifra se sitúa ahora en 40 casos, pero el también portavoz del Gobierno regional ha manifestado que temen que estas cifras incrementen, por lo que han reclamado al Ejecutivo central "una rendición de cuentas" sobre unas pulseras que "no funcionan y no respondían a las necesidades de las mujeres".

Abstención sindicatos

Por otro lado, el consejero madrileño ha señalado que el acuerdo que se ha adoptado en el Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género ha contado con la abstención de los representantes de CCOO y UGT, miembros natos de este órgano.

"Lo que hacemos con este acuerdo, que se ha adoptado con la inmensa mayoría de los miembros, es pedir información de lo que ha sucedido. Lo que más nos preocupa es que vengan soluciones y por eso pedimos (al Gobierno de España) que actúe con urgencia y que contrate dispositivos que funcionen, no los que se pueden adquirir a través de plataformas comerciales de China", ha insistido.

Piden dimisiones

García Martín ha cargado contra "el gobierno que dice ser el más feminista de la democracia" por poner "en riesgo" a las mujeres "en reiteradas ocasiones".

Ha criticado al Ejecutivo central por "preferir ahorrarse 200 euros mensuales en pulseras defectuosas a proteger la vida de muchísimas mujeres víctimas de violencia".

"Un gobierno que ha preferido no escuchar a los que estaban alertándole con tiempo de lo que venía sucediendo, no sabemos si por su sectarismo, incapacidad o imprudencia. En cualquier caso, esa falta de escucha a todos aquellos que venían alertando desde hace mucho tiempo de este problema ha podido poner en riesgo la vida de cientos y de miles de mujeres", ha censurado.

Por ello, ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha reclamado explicaciones del resto de Ministerios, especialmente para que "pidan perdón" a las víctimas.

También ha pedido responsabilidades a la eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, porque "todo comenzó con ella".

Daño "irreparable"

En esta línea, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha subrayado que desde la Comunidad de Madrid "trabajan" para que estén "seguras, protegidas y tranquilas" frente a un Gobierno de España que "está haciendo un daño irreparable a las mujeres".

"El último fallo ha sido el de las pulseras. Ha puesto en riesgo la vida de mujeres que necesitaban una protección urgente. Hemos contado con los testimonios de magistradas, de letradas, de la Administración de Justicia y de la Policía Municipal. Toda esta situación ha tenido una repercusión directa en las víctimas, en su seguridad y en resoluciones judiciales", ha argumentado.

Asimismo, ha asegurado que este fallo "no es aislado", sino que es "uno más de una larga cadena de decisiones en las que el Ministerio de Igualdad ha actuado de una forma irresponsable", una situación que "evidencia una vez más que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más daño ha hecho a las mujeres".