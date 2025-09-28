Las dos obras malditas de Collado Villalba: la nevera 2.0 y el Quique Blas, un polideportivo a medio construir

Collado Villalba está gafado. O, por lo menos, nadie quiere construir allí instalaciones deportivas. En los últimos meses, dos importantes infraestructuras —ambas financiadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso— han quedado en el aire tras licitaciones fallidas.

Pese a que fuentes del Ejecutivo regional han confirmado a Madrid Total que ambas obras se volverán a sacar a concurso público con el objetivo de que salgan adelante, los vecinos de este municipio de la sierra tendrán que esperar un poco más (en algunos casos ya acumulan años de retrasos) para disponer de estas instalaciones.

Se trata, concretamente, del pabellón Quique Blas y de la cubierta de la pista del colegio El Enebral. Ambas estructuras deportivas que llevan años en la lista de deseos de los vecinos y que, en algunos casos, llegaron a ser hasta promesas electorales.

El primero de los proyectos pendientes es la pista polideportiva cubierta del CEIP El Enebral, una especie de "Nevera 2.0" por sus similitudes con el espacio del colegio Ramiro de Maeztu.

La idea nació en 2021, cuando el Ayuntamiento concedió la licencia de obra y la Comunidad de Madrid anunció una inversión de 296.307 euros para levantar una instalación de casi 1.000 metros cuadrados.

El proyecto contemplaba una estructura de madera cubierta con panel sándwich y laterales abiertos, con accesos adaptados a la topografía del terreno. El plazo previsto de ejecución era de tres meses. Pero nada se hizo. Dos años después, en plena campaña electoral, la presidenta Díaz Ayuso volvió a prometer la instalación en una visita a Villalba.

Ahora, en 2025, la primera licitación ha quedado desierta: ninguna empresa presentó oferta. Desde la Consejería de Educación han confirmado a este periódico que el contrato volverá a licitarse, puesto que es "un compromiso del Gobierno regional".

La oposición, sin embargo, ha cargado contra la gestión. Andrés Villa, portavoz del PSOE, lo resume así: "Es muy fuerte lo que está sucediendo aquí. Se anunció en 2021, se volvió a anunciar en 2023 y en 2025 lo único que tenemos es una licitación desierta. Mucho anuncio y poca gestión".

Más Madrid ha coincidido en la crítica, acusando al Ejecutivo regional de quedarse en "humo y propaganda". "Esta pista era muy demandada por profesores y el AMPA del centro. Hablamos de una inversión de casi 300.000 euros que habría paliado en parte el déficit de instalaciones deportivas de Collado Villalba", lamenta su portavoz, Gonzalo Díaz.

El Quique Blas: ocho años de retrasos

El otro caso es el del pabellón Quique Blas, la gran infraestructura deportiva del municipio, que suma ya casi ocho años de retraso desde que comenzó a proyectarse. La primera licitación se produjo en 2020, con un presupuesto de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Hoy, el coste casi se ha duplicado y las obras acumulan 1.500 días de parálisis.

El proyecto incluía dos pistas polideportivas —la actual y una nueva con medidas reglamentarias para deportes como balonmano, fútbol sala, hockey, baloncesto, bádminton o voleibol—, además de un gimnasio de 200 metros y un vestíbulo de doble altura. La actuación global afectaba a más de 10.000 metros cuadrados.

Pero las carencias del plan inicial, las discrepancias sobre la financiación y los problemas con la empresa adjudicataria acabaron con la resolución del contrato en 2024. Fue necesario redactar un nuevo proyecto y volver a tramitar la modificación del alta de financiación en la Comunidad de Madrid.

Esa autorización, imprescindible para reactivar la inversión, llegó este año. El presupuesto final asciende ya a 7,7 millones de euros: 6,7 aportados por la Comunidad y cerca de un millón por el Ayuntamiento de Collado Villalba. Ahora, el Consistorio deberá licitar por segunda vez las obras.

Desde el Ayuntamiento destacan la "estrecha colaboración" mantenida con la Comunidad de Madrid para tratar de agilizar los plazos y confían en que los trabajos puedan retomarse "cuanto antes".