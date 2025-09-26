Un profesor de Alcorcón recibe por escrito un "grave" aviso por llevar una camiseta de Palestina: "Es intolerable"

Un profesor de un instituto de Alcorcón ha recibido "un apercibimiento grave por escrito" tras llevar una camiseta del Club Deportivo Palestino, el cual es un club de fútbol chileno.

Así lo ha alertado el Ayuntamiento del municipio madrileño, haciendo un llamamiento al "respeto a los derechos humanos, especialmente, en el ámbito educativo".

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que el docente de Secundaria ha recibido un aviso por "llevar una simbología con carácter político". Ha mostrado "su apoyo" al funcionario público y "su clara reprobación ante estos graves hechos que contravienen las libertades personales".

"Es de sobra conocida la postura de apoyo a Israel de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante esta barbarie perpetrada contra los gazatíes, así como las posibles instrucciones enviadas a los centros educativos para la retirada de las banderas palestinas", ha recalcado.

El Gobierno municipal, que lidera Candelaria Testa (del PSOE), ha tildado de "intolerable" que el posicionamiento personal "se haga extensible en forma de amenaza a los centros educativos, un ámbito que debería estar exento de este tipo de injerencias".

"Debería ser precisamente el baluarte de la defensa del ser humano, el derecho internacional y la condena de un genocidio avalado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de la ONU", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que Alcorcón es una ciudad "comprometida con la paz y la defensa de los Derechos Humanos" y ha avanzado que impulsará "acciones concretas" en los centros escolares públicos en virtud del reconocimiento del Estado de Palestina aprobado por el Gobierno de España.

Campañas de apoyo a Palestina

En concreto, fomentará e impulsará campañas de concienciación y apoyo al pueblo palestino, el respeto a los derechos humanos y la paz, así como sobre el hermanamiento existente con la región de Salfit en Cisjordania con la aprobación de una resolución de Alcaldía.

"El hecho de que un representante o partido político niegue este genocidio, estos asesinatos y las acciones contra la población civil, define claramente la ausencia de sensibilidad y valores de dichos representantes públicos que, en lugar de defender los intereses de la ciudadanía, especialmente la más vulnerable, permanecen impasibles mientras defienden a gobiernos que violan, día tras día, el derecho internacional y humanitario", ha remarcado.

🇵🇸 El Ayuntamiento de #Alcorcón publica un comunicado de prensa sobre la vulneración de la libertad de cátedra en institutos en nuestra ciudad relativa a la prohibición de símbolos de apoyo a Palestina pic.twitter.com/vzLuEH8loo — Ayuntamiento de Alcorcón (@AytoAlcorcon) September 26, 2025

De este modo, el Consistorio ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que "expresen su apoyo a la libertad y el respeto a los derechos humanos". Ha animado a comunicar al Ayuntamiento si "se vulnera su derecho a expresar su condena a este genocidio, ya que contará con su pleno apoyo en la defensa de sus derechos y libertades".

En la última semana, docentes y la plataforma 'Marea Palestina' han alertado de que se ha pedido descolgar banderas palestinas de los centros educativos, una instrucción que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades niegan, pero recalcan que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

"Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos", precisaron a Europa Press.