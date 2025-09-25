Más Madrid reta a Ayuso a hacer suyas las palabras del Rey ante la ONU pidiendo a Israel el "fin de la masacre" sobre Gaza

Más Madrid quiere que la presidenta del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, valore las declaraciones del Rey Felipe VI durante la jornada del miércoles, en las que exigió a Israel un alto al fuego sobre Gaza.

Después de que la presidenta haya evitado mostrar su opinión sobre el discurso del jefe del Estado ante la ONU, en el que pedía al Gobierno de Israel que detuviera la “masacre” sobre Gaza, el partido que lidera la oposición en la Asamblea de Madrid ha propuesto una declaración institucional sobre Palestina citando literalmente las palabras del Rey.

Con su movimiento, Más Madrid no sólo consigue llevar el debate sobre la masacre en Gaza al parlamento regional, sino que también obliga al Partido Popular —como al resto de partidos— a pronunciarse sobre qué opinan de las palabras del monarca al tener que hacerlas suyas.

Para Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, la iniciativa es una manera de “mostrar la repulsa de la institución ante la masacre de Israel en Gaza y demandar el fin del bloqueo de ayuda humanitaria, un alto al fuego permanente y la implementación de la solución de dos estados, en línea con el reconocimiento del Estado palestino por España en mayo de 2024”.

“Queremos que el Partido Popular se sume a las palabras del Rey como un consenso de mínimos y que, juntos, clamemos, imploremos y exijamos detener este genocidio. Que no sean sectarios y se unan al clamor popular contra la agresión permanente de Netanyahu a Gaza y Cisjordania”, subrayó Bergerot.

El reto de Más Madrid llega tras la intervención de Ayuso esta mañana en el Gran Casino de Madrid, durante un desayuno informativo del Forum Europa, donde la presidenta evitó valorar directamente el discurso del monarca. Tanto Ayuso como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insistieron en su lealtad a la Monarquía. “Es la institución que mejor representa a España”, enfatizó la dirigente popular.

En cuanto al conflicto en Gaza, Ayuso defendió que Hamás debe entregar a los rehenes y pidió la intervención de países limítrofes y del resto del mundo árabe antes de poder hablar del fin del conflicto. “Ojalá entreguen a los rehenes cuanto antes, que Egipto y Jordania, que son los países limítrofes, como el resto de los países árabes, se pronuncien”, declaró.

La presidenta madrileña aprovechó la ocasión para criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por usar “el drama que se vive en Palestina” con fines políticos y por pretender “aislar a Israel”, dejando a España “como una casa sin puertas, sin ventanas, ante el panorama internacional”. Advirtió que despreciar las aportaciones israelíes sería “suicida” y denunció que se ofenda “en nombre de todos los españoles a los judíos”, incluidos los judíos españoles.

Martínez-Almeida defendió sin matices la intervención del Rey: “El Rey ha hecho el discurso que debía hacer y, por tanto, nada más que añadir”. Desde la Asamblea General de la ONU, Felipe VI imploró a Israel que “detenga la masacre” y recordó el profundo vínculo histórico de España con el pueblo judío, señalando que no se puede guardar silencio ante la devastación, las muertes de civiles, la hambruna o el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas.

Ni el alcalde ni la presidenta han calificado de “genocidio” las acciones militares de Israel en Gaza y, cuando se les pregunta, critican la postura de Sánchez, al que acusan de “felicitar a Hamás”. Ayuso insistió en que España “se queda sola en defensa y en seguridad pretendiendo aislar a Israel”, mientras otros países, como Reino Unido o Francia, han reconocido recientemente al Estado de Palestina.

Durante su intervención en el Casino, Ayuso añadió: “Somos tan listos que hemos sabido despreciar la tecnología, las empresas, el conocimiento y las aportaciones israelíes. Y esto es suicida, tanto que a su veto sectario le ha tenido que añadir una cláusula de salvaguarda”. También advirtió que “nuevamente te aplauda Hamás es suicida” y criticó que España se coloque como “cabeza de la extrema izquierda en el mundo”.

La presidenta concluyó cargando contra quienes ofenden a los judíos en nombre de todos los españoles: “Empezando por los que son compatriotas tuyos, es una canallada; alimentar el antisemitismo, el fascismo y el comunismo es siempre el camino para el peor totalitarismo”.

Con esta propuesta, Más Madrid fuerza al PP a posicionarse públicamente sobre el conflicto y sobre la postura del Rey, transformando un discurso internacional en un debate político directo en la Asamblea regional.