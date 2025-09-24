Confirmado por la Comunidad de Madrid: este es el calendario laboral de 2026 con todos los puentes y un gran cambio

Septiembre siempre es un mes de cambios. Se cierra la etapa del verano, donde muchos han disfrutado de unas buenas y merecidas vacaciones. Llega la vuelta a los trabajos y especialmente, la 'vuelta al cole'. Sin embargo, la sociedad empieza a mirar hacia delante en lo que está por venir.

Y lo más próximo, lo que muchos tienen en mente, es el cierre de un ciclo y la venida de un nuevo año. Cuando menos lo esperemos, 2026 estará tocando a la puerta y los más previsores empiezan a planificar ya lo que serán los próximos meses después de un 2025 de lo más agitado.

Por ello, como suele ser habitual en estas fechas, la Comunidad de Madrid ya ha dado a conocer cuál será el calendario laboral del próximo año. Un momento muy especial para toda la sociedad de la región, porque toca echar la vista al futuro para ver cómo han caído esos esperados festivos.

No hay que olvidar que el 2025 fue un año especialmente negativo en este sentido. La mala suerte hizo que los madrileños tuvieran menos puentes de lo habitual y es que los días de fiesta no estuvieron muy bien repartidos, intentando aprovechar esos viernes y lunes que de tan buen humor nos dejan.

Ahora, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya ha informado de cómo queda organizada la distribución de esos 12 días festivos que a todos nos corresponden cada año. Desde el 1 de enero, día de Año Nuevo, hasta el 25 de diciembre, día de Navidad y con el que se cierra el círculo.

Así queda el calendario laboral de Madrid en 2026

De esta manera, y como no podía ser de otra forma, el primer festivo del nuevo año que está por llegar será ese 1 de enero de 2026, que cae en jueves. Un día que seguro muchos aprovecharán para unir el siguiente día 2, viernes, para hacerse un interesante puente navideño.

El siguiente festivo llegará solo unos días después, el martes 6 de enero, con el tradicional Día de Reyes. Más tarde llegarán unos meses de sequía, ya que febrero y marzo vienen sin días festivos. Habrá que esperar pues hasta Semana Santa. Una Semana Santa que llega relativamente pronto.

Abril comienza con buenas noticias ya que los días 2 y 3 serán Jueves Santo y Viernes Santo, ambos festivos y que permitirán hacerse el primer puente real del año 2026. La primavera siempre es una época de celebración para los madrileños ya que une estas fechas con el puente de mayo.

El viernes día 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador y solo un día después, el sábado 2, el Día de la Comunidad. Así que aquellos que tengan que trabajar los sábados sí podrán aprovecharlo al máximo. Pero después, volverán las malas noticias para abrir el verano.

Sin festivos ni en junio ni en julio, tendremos que esperar hasta el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, para el siguiente festivo. Sin embargo, será una jornada 'ingrata', ya que de nuevo cae en sábado. Aunque lo realmente interesante llega tras el verano.

Y es que tras un septiembre sin festivos, octubre sí que nos dará una alegría generalizada. El día 12, Día de la Hispanidad, cae en lunes y por lo tanto dará opción de hacer puente a aquellos que puedan y quieran hacerlo.

Al igual que sucede en noviembre con el Día de Todos los Santos. Este cae en domingo por lo que se pasa al lunes día 2. Y para cerrar el año, los madrileños lo harán con una sonrisa. Antes del ya mencionado 25 de diciembre que cae en viernes y que posibilita otro puente muy interesante, habrá otra doble jornada que sin duda será muy recordada.

El día 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, cae en domingo. Por lo tanto, se pasa al lunes 7 de diciembre y, de esta manera, se une al día 8, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, habrá dos días de fiesta que unir al fin de semana anterior para crear una segunda 'Semana Santa' que sin duda los madrileños utilizarán de previa de las vacaciones.

Además, cabe recordar que estos son solo los 12 festivos que organiza la Comunidad de Madrid y que, cada municipio, en función de sus intereses y tradiciones, tiene la potestad de otorgar dos jornadas festivas más diferentes a las ya mencionadas en lo que será el nuevo calendario laboral para el año 2026.