La apuesta de Ayuso por el Hospital Niño Jesús: un pabellón sólo para cáncer infantil y cirugía robótica

El Hospital Niño Jesús está preparado para su nueva reforma y ampliación. Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso tras años de espera en los que el centro sanitario ha estado pendiente de su renovación.

Y es que, tras anunciar su ampliación en 2020, el Gobierno regional había atrasado su puesta a punto por problemas derivados del parking que se iba a construir en las zonas aledañas y que ponía en riesgo la declaración de Patrimonio Mundial del Paisaje de la Luz.

Ahora, el proyecto se reconvierte y deja atrás el modelo inicial para convertir ese pabellón que se iba a usar (principalmente) para ampliar estancias, en un espacio puntero donde se pondrá en marcha un Instituto de Neurociencias y Salud Mental, se creará una sala específica para tratar el cáncer infantil y juvenil y se planteará una segunda con robots de última generación para intervenciones quirúrgicas.

Aunque el planteamiento es completamente diferente, el nuevo pabellón sí estará donde ya se había previsto inicialmente: en la parte posterior del edificio histórico inaugurado en 1877, hace casi 150 años. Como se había planteado en un primer momento, tendrá tres plantas, aunque su distribución no tendrá nada que ver.

La planta baja estará dedicada en exclusiva a niños y adolescentes con cáncer. Dispondrá de dependencias destinadas a la hospitalización convencional, trasplantes y terapias avanzadas, colegio, un área para la capacitación familiar y otra de reuniones.

Isabel Díaz Ayuso en el Hospital Niño Jesús. CAM

Una planta más arriba, en la primera, habrá 11 quirófanos de altas prestaciones, de los cuales uno será híbrido y otro robótico. También incorporará una sala inteligente para operaciones dotada de avances de vanguardia, banco de muestras biológicas, Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos y un espacio de Reanimación/Despertar y de preparación de pacientes.

Subiendo hasta la tercera planta, se encuentra la zona más 'técnica' de esta remodelación. Es ahí donde estarán nuevas áreas asistenciales y de investigación que la Comunidad de Madrid no ha querido concretar.

En la planta -1 de este nuevo edificio, donde se había previsto en un primer momento el parking, la Comunidad plantea derivar espacios para el diagnóstico por imagen, con salas blancas para la fabricación de nuevas terapias y un laboratorio de impresión 3D para la creación de productos ortopédicos y de tecnología médica.

En la azotea, la Comunidad de Madrid contempla crear zonas ajardinadas que facilitará el descanso y ocio de los ingresados y sus familias, así como paneles solares que proporcionarán eficiencia energética al nuevo recinto.

El antiguo proyecto

Aunque el pabellón proyectado en 2020 se iba a encontrar en el mismo espacio, su utilidad iba a ser otra. Desde el Gobierno se presentó esta ampliación como un nuevo pabellón asistencial. Es decir, no creaba unidades específicas como van a hacer ahora, sino que ampliaba servicios ya existentes.

En la primera planta se iban a ubicar las consultas de Neumología, Enfermería, Neurología, Reumatología, Nefrología, Estomatología, Cardiología, el área de Oncología (consultas y hospital de día) y Aparato Digestivo.

En la segunda planta iban a estar las de Otorrinolaringología; Anestesia y Reanimación, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía plástica, Cirugía pediátrica, Enfermería, el Gabinete General Quirúrgico, Urología, Neurocirugía, Dermatología, así como la Fundación de Investigación y el área de Ensayos Clínicos.

Por último, en la planta baja se proyectó un espacio para Docencia, salón de actos, Salud Laboral; Atención al Paciente, Trabajo Social y Pediatría Social, Pediatría, el banco de sangre y extracciones, consultas de Enfermería, Paliativos, Neurofisiología, el área de Psiquiatría (consultas y hospitales de día), Genética, Hematología y Psicología.

Unidad de Investigación Clínica

Aunque Ayuso en esta ocasión sólo ha adelantado cómo será este nuevo pabellón, la presidenta también ha explicado que en el edificio histórico se va a crear una nueva Unidad de Investigación Clínica para Enfermedades de Niños y Adolescentes, de la que todavía faltan por concretar los detalles.

El nuevo proyecto del Instituto de Neurociencias y Salud Mental que ha anunciado la presidenta regional también estará en el Hospital Niño Jesús y, tal y como ha confirmado el Gobierno de Ayuso, será el primero de sus características en España. Allí se integrarán los Servicios de Neurocirugía, Neurología, Neurofisiología y Salud mental con el objetivo de cuidar la salud del cerebro en la infancia y en la adolescencia.

Este espacio, ha explicado Ayuso, da respuesta a las necesidades asistenciales actuales y futuras de la población pediátrica en su sanidad pública, como el incremento de los problemas de salud mental, la atención al daño neurológico causado por enfermedades raras, congénitas o adquiridas o el desarrollo de nuevas terapias avanzadas.



Este proyecto requiere no solo una integración funcional sino también arquitectónica, por lo que se readecuarán los espacios con pabellones interconectados para facilitar la unión de la neurociencia y la salud mental, en el ámbito asistencial y en la investigación.

¿Y el parking?

Desde el Gobierno regional no han anunciado nada de lo relativo al parking que paralizó el proyecto en su momento. Cuando se anunció se prometió el espacio con 800 plazas de garaje que daría una solución para las familias de quiénes usan el centro sanitario.

"Se trata de una demanda histórica porque en el exterior es zona regulada por parquímetros y los padres, además de encontrar dificultades para encontrar sitio en la calle, tenían que estar pendiente del cambio de ticket y con límites de tiempo", explicaba la Comunidad de Madrid en mayo del 2020.

Ahora, este proyecto parece paralizado aunque, desde la Consejería de Sanidad, apuntan a que siguen teniendo conversaciones con la UNESCO y que tendrán nuevas reuniones próximamente.