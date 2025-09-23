Madrid detecta el primer caso importado de viruela del mono 1b: viajó a Tanzania y tuvo relaciones sexuales de riesgo

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha detectado el primer caso de infección por viruela del mono (mpox) de la nueva variante clado 1b.

Tal y como confirmó la OMS en agosto de 2024, esta variante del conocido como mpox es mucho más infecciosa y mortal que la de 2022 que también llegó a España.

En este caso, el paciente ha traído la infección desde Tanzania, donde estuvo de viaje en el mes de agosto. Allí, mantuvo relaciones sexuales de alto riesgo, según ha confirmado la consejería de Sanidad.

Actualmente, el hombre de 32 años tiene una evolución médica favorable y se encuentra en aislamiento domiciliario.

Tras presentar síntomas y tomarse las correspondientes muestras de lesiones en el Hospital público Ramón y Cajal, el pasado jueves se confirmó la infección.

Además, las muestras también se enviaron al Centro Nacional de Microbiología, con quien la Comunidad de Madrid está en permanente coordinación, y se ha notificado al Ministerio de Sanidad.

Por el momento, este es el primer caso de esta variante que se ha detectado en España en lo que va de año.

¿Qué es la nueva cepa de la viruela del mono?

La viruela del mono es una enfermedad muy poco frecuente, que generalmente se presenta con fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara, similar a la de la varicela, y en genitales. En general, su transmisión es respiratoria, pero en algunos casos puede ser por contacto con mucosas durante las relaciones sexuales.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el clado 1b del mpox como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en agosto de 2024, debido a su rápida propagación y mayor gravedad, caracterizada por una tasa de mortalidad estimada del 3.6%.

Esta variante más contagiosa se ha propagado desde la República Democrática del Congo y Burundi, extendiéndose a países sin casos previos de mpox y afectando tanto a adultos, a través del contacto sexual, como a niños en el ámbito doméstico.



El pasado 4 de septiembre la OMS desactivó la emergencia de salud pública de importancia internacional por mpox. Aun así, el Ejecutivo autonómico no deja de trabajar en la detección y control de posibles casos.