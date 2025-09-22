El pueblo de la sierra que lleva dos años con la mitad de basureros y el nuevo contrato intervenido por la justicia

Moralzarzal tendrá que seguir esperando para que su nuevo servicio de basuras sea una realidad. El plan debería haberse hecho realidad hace unos meses, tras su presentación el 26 de mayo, pero una decisión judicial frenó su desarrollo.

Cuando el texto ya había salido a licitación, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid paralizó la contratación tras varias alegaciones del grupo municipal en la oposición, Vecinos por Moralzarzal Participa.

Por su parte, el PSOE de Moralzarzal asegura "ya haber alertado en mayo de las deficiencias en el procedimiento de contratación del nuevo servicio de recogida de basuras y limpieza viaria".

De todas las argumentaciones presentadas por la oposición, el Ayuntamiento ha estimado finalmente dos. Una de ellas hacía referencia a que no se había subido a la Plataforma de contratación el listado y datos completos de personal a subrogar.

La otra atañe a que en ningún punto del texto se hace referencia a la necesidad de que, al menos, el 50% del importe del servicio de recogida de enseres debe estar cubierto por una empresa de inserción u otros centros especiales de empleo con iniciativa social.

Fernando Cobo, portavoz del Gobierno municipal, asegura, sobre esta última, que "no existe ninguna empresa de esa naturaleza que preste ese tipo de servicio". Aun así, trabajarán para "atender la petición del tribunal".

Por su parte, el grupo socialista quiso señalar "la falta de transparencia con la que se tramitó el contrato": "La documentación se entregó con escaso tiempo para preparar la comisión informativa, lo que dificultó un análisis en profundidad. Además, las propuestas de mejora que presentamos no fueron tenidas en cuenta por el equipo de gobierno".

Ayuntamiento de Moralzarzal

Además, aseguran haber denunciado en otras ocasiones "la decisión de aprobar el expediente en Junta de Gobierno Local en lugar de hacerlo en Pleno, hurtando así al conjunto de la corporación y, en consecuencia, a los vecinos y vecinas de Moralzarzal".

Desde el Ayuntamiento aseguran que este nuevo plan responde a las "necesidades del municipio". "Los servicios eran muy precarios hasta que comenzamos con la licitación, pero la oposición ha estado intentando paralizarla".

Nuevo servicio en 3 meses

La subsanación de estos datos podría alargarse hasta la semana del 22 de septiembre, debido a las fiestas patronales de la localidad. Una vez se aprueben los cambios realizados en el pliego, el tiempo total hasta que se pueda poner en funcionamiento el nuevo servicio es de unos 3 meses.

El presupuesto para esta partida alcanza los 14 millones de euros y tendrá una duración de 10 años. Con este proyecto, se duplicará la cantidad de operarios del servicio de limpieza viaria y también se aumentará el de la recogida de basura.

Actualmente, el municipio cuenta con 7 trabajadores para el saneamiento urbano, cifra que será elevada hasta los 15. Por su parte, se incorporará un nuevo conductor para los camiones, y se suma un puesto de capataz y mantenimiento, así como la figura de oficial mecánico y peón.

También se dispondrá de un nuevo camión para la recogida y se llevará a cabo la instalación de 20 contenedores de 2.400 litros para la basura orgánica. El Punto Limpio también verá mejorado su servicio con una ampliación del 10% en el horario de atención,

Además, se contará con dos barredoras grandes, un camión de caja abierta, un furgón hidrolimpiador, una máquina de baldeo mixto (disponible 78 días al año), dos sopladoras y tres desbrozadoras para alcorques y aceras.