Paracuellos de Jarama levanta el mayor barrio de Madrid en tres décadas: duplicará su ciudad llegando a 7.200 viviendas

Paracuellos de Jarama se prepara para cambiar de escala. Con más de dos millones de metros cuadrados urbanizables y una ambición pública-privada sin precedentes en el municipio, doblará prácticamente su tamaño residencial. Miramadrid 2, un barrio diseñado para revitalizar el paisaje periurbano sin renunciar a la sostenibilidad, revolucionará no solo el municipio sino la propia región.

Miramadrid 2 se presenta como la mayor transformación urbana de la historia de Paracuellos de Jarama. El plan —impulsado por el Ayuntamiento junto a Hercesa Inmobiliaria, la Comisión Gestora del PAU-2 y Rueda y Vega Arquitectos— ordena 2.116.800 metros cuadrados para la construcción de 7.233 viviendas, más de la mitad de ellas bajo figura de protección pública.

Es más, Miramadrid 2 será el mayor barrio construido en el área metropolitana de Madrid en las últimas tres décadas, desde el año 2000 y con perspectiva hasta 2034. Ningún otro desarrollo urbanístico en Madrid, ni terminado en los veinte años anteriores ni previsto en los próximos diez, ha concentrado en tan poco tiempo la urbanización y entrega de más de 7.200 viviendas en un solo ámbito.

Los grandes barrios de los años 2000 (como Sanchinarro, Valdebebas o Arroyo del Fresno) se desplegaron por fases durante plazos mucho más largos, y los grandes proyectos actuales (Valdecarros, Madrid Nuevo Norte) superan este número total de viviendas, pero su ejecución se distribuye durante varias décadas. Por eso, la envergadura de Miramadrid 2 y su ritmo de desarrollo lo convierten en el mayor hito residencial del Madrid metropolitano en treinta años.

El proyecto combina una ambiciosa programación residencial con una dotación significativa de espacios verdes, equipamientos y redes pensadas para un crecimiento ordenado y con criterios de eficiencia energética. Está previsto que, cuando esté terminado, Paracuellos de Jarama casi duplique su población actual y alcance los 50.000 habitantes.

3.176 viviendas de protección pública

La propuesta técnica y urbanística prioriza una fuerte presencia de vivienda colectiva: 5.597 frente a 1.637 unifamiliares. Los pisos de protección pública suman 3.716, lo que equivale al 51,38% de la edificabilidad residencial prevista; las 3.517 viviendas libres completan la oferta.

La tipología se distribuye en mayor densidad al sur y menor al norte, respetando la orografía de la meseta —altitudes entre 652 y 718 metros— y favoreciendo la conexión paisajística con el entorno.

El calendario enlaza ejecución y servicios: las obras se desarrollarán en tres fases entre 2027 y 2034. La primera (2027-2030) abarca 4.040 viviendas —concentrando la totalidad de la vivienda protegida—; la segunda (2030-2032) suma 2.247 viviendas libres; y la tercera (2032-2034) completa 946 unifamiliares libres.

Esta secuenciación busca que la llegada de nuevas familias vaya acompañada de dotaciones e infraestructuras esenciales.

Espacio público

El diseño del espacio público ocupa un lugar central en el proyecto. Se reservan 554.958 metros cuadrados para zonas verdes y espacios libres —más del 28% de la superficie neta del sector—, incluidos un Parque Central en la zona sur, parques de cornisa y corredores peatonales.

Además, se contemplan 163.909 m² para equipamientos sociales y 54.125 m² para recinto ferial, con una apuesta explícita por la "naturalización del espacio público".

La movilidad interior y las conexiones metropolitanas se resuelven con dos ejes viarios —Ronda Norte y Ronda Sur— que enlazarán Miramadrid 2 con Miramadrid 1, el casco histórico y accesos a la M-50.

La estrategia incluye supermanzanas para trasladar el tráfico al perímetro, templar la circulación interior y la duplicación del puente sobre la M-50 como enlace estratégico. En total, la red viaria e infraestructuras ocupará 443.662 m².

Polo de empleo

En lo económico y productivo, el denominado Sector 15 —una gran manzana de 450.692 m²— se reserva para usos productivos, logísticos y de servicios empresariales, diseñado como polo de empleo complementario a las áreas residenciales, con protecciones y zonas verdes asociadas. En las cercanías de las viviendas se prevén locales y comercio de proximidad para atender la vida cotidiana.

La sostenibilidad técnica figura en la columna vertebral del plan: sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), pavimentos permeables, eficiencia energética en alumbrado, integración de energías renovables y despliegue de movilidad eléctrica. Según Juan José Cercadillo Calvo (Hercesa), la intención es que Miramadrid 2 sea "un referente de urbanismo sostenible en toda la región".

Los portavoces institucionales subrayan el equilibrio entre oferta de vivienda y cohesión social. El alcalde Jesús Muñoz afirma que el proyecto "responde a las necesidades reales de nuestros vecinos" y que situará a Paracuellos "entre los municipios de referencia en la Comunidad de Madrid"; mientras que el concejal Roberto Sotomayor insiste en la diversidad residencial pensada "para jóvenes, familias y mayores".