Se buscan vecinos en este pueblo a poco más de 1 hora de Madrid: hay trabajo asegurado y chalets por solo 20.000 euros

Dicen que cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Y eso es lo que piensan en estos momentos muchas personas que siempre han tenido Madrid como una referencia. Como la Meca de las oportunidades. Sin embargo, cada vez es más difícil, por ejemplo, encontrar trabajo en la capital.

Es por ello que se está extendiendo de manera generalizada la creencia y la convicción de que las mejores oportunidades se encuentran cerca de Madrid, pero ya no en la capital. Por ello, cada vez más personas buscan trabajo en municipios cercanos que, muchas veces, ni siquiera están en la comunidad.

Este es el caso de pueblos que se sitúan en provincias como Toledo, Cuenca, Guadalajara, Ávila o Segovia. En función de la zona podremos encontrar un tipo de ofertas u otras, ya que no en todas las regiones abunda el mismo tipo de especialización.

Una de las zonas que más activas se encuentran, con muchos pueblos que buscan vecinos que quieran trabajar en su municipio y además empezar a formar parte de su núcleo urbano, es Toledo. Y es que allí se pueden encontrar ahora muchas ofertas laborales de lo más interesantes.

De hecho, en estos momentos podemos acudir a pueblos como Camuñas, un pequeño municipio que no supera los 1.700 habitantes y que está buscando personas que quieran hacerlo crecer para luchar contra la lacra de la 'España vaciada'.

Oportunidades a poco más de una hora de Madrid

Camuñas es un pueblo de la provincia de Toledo que tiene unos 1.760 habitantes. Sin embargo, tiene la ventaja de estar muy cerca de Madrid, a poco más de una hora y media. Por ello, es una opción perfecta para aquellos que vivan en la capital y quieran buscar oportunidades laborales fuera de ella.

Sin embargo, lo ideal para las autoridades del municipio es que las personas que acudan a este entorno no solo nutran su entramado laboral, sino que también se queden allí a vivir. Por ello, no solo hay oportunidades laborales que no se pueden dejar pasar, también las hay en materia de vivienda.

Camuñas es uno de los pueblos de España que están adscritos a la red 'Vente a vivir a un pueblo'. Este es un proyecto que tiene como gran objetivo atraer a nuevos habitantes a estos territorios que poco a poco se están vaciando al emigrar a las grandes ciudades.

Esta pequeña localidad es una opción real para quienes buscan o bien casas baratas muy cerca de Toledo o bien un municipio bien conectado con Madrid. Y es que una de sus grandes ventajas es que podemos encontrar viviendas muy bien de precio.

Chalets para comprar desde 20.000 euros o incluso alquileres por solo 400 euros al mes. Gracias a estos precios tan competitivos, este tipo de municipios se convierten en una alternativa interesante respecto a las grandes ciudades.

Los sectores en los que más empleos se están ofertando en estos momentos son construcción, agricultura y servicios. Además, en el municipio hay todas las conexiones que necesitemos, por lo que es un buen entorno para solicitar teletrabajo.

Además, se trata de un pueblo con un rico patrimonio histórico y cultural, por lo cual tiene un cierto atractivo turístico. Y el reto que se persigue es atraer familias, jóvenes emprendedores y teletrabajadores que valoren la tranquilidad.