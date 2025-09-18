Así es el vino blanco de Ayuso que no puedes comprar en ningún sitio: uvas madrileñas y sabor afrutado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este miércoles en Alcalá de Henares, en la finca El Encín del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). Comunidad de Madrid

Para eventos que organiza la Comunidad de Madrid, para entregar en las cestas de Navidad o para cualquier otro tipo de regalo institucional, la presidenta Isabel Díaz Ayuso puede decir que tiene su propia marca de vinos de Madrid.

El vino institucional era únicamente tinto hasta ahora, pero este miércoles, Ayuso ha anunciado la creación de un blanco único de uvas autóctonas.

En la finca El Encín de Alcalá de Henares, presentó Encinero, un vino tinto institucional que recupera esta marca, elaborado por los enólogos del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Encinero, bautizado en honor al lugar donde se produce, es un vino tinto cosecha de 2022 que mezcla las variedades Tempranillo y Cabernet Sauvignon tras un proceso de crianza en barrica de roble americano y francés durante 8 meses.

Sus botellas se destinarán exclusivamente para regalos institucionales, sin llegar a canales de comercialización.

Paralelamente, la bodega experimental de El Encín trabaja en un vino blanco que combina los aromas frutales y florales de ambas variedades, logrando un producto singular, que va a reforzar la identidad vitivinícola regional.

Todavía se está vendimiando y terminando de embotellar esta nueva variedad que esperan poder entregar dentro de un par de años, según informan del IMIDRA a Madrid Total.

En ella es clave la aportación de la uva blanca Malvar (70%), que se cultivaba en la región desde la Edad Media, aunque había caído en desuso, y que combina alta producción y calidad. Por su parte, la Moscatel de grano menudo (30%) mejora el perfil aromático, la acidez y la frescura.

Como se puede leer en su etiqueta, el resultado de esta cuidada combinación de las variedades autóctonas es un "vino blanco de color amarillo pálido pajizo y brillante" con "una mezcla de sensaciones afrutadas a pera y notas cítricas" y "fragancias florales".

Además, "en boca presenta una acidez que aporta sensación refrescante, de carácter glicérico con un final seco, algo amargo y persistencia media", informan desde el IMIDRA.

A partir de 200 kilogramos de uvas cosechadas en 2024 se ha realizado la fermentación alcohólica, el trasiego (paso) a barrica de madera de roble americano y acabado en botella, de las que se han preparado 115 unidades.

Díaz Ayuso, que ha celebrado en la Finca El Encín la reunión del Consejo de Gobierno con carácter extraordinario, ha recorrido los viñedos y observado el proceso de vendimia, así como el posterior estrujado en bodega de este blanco experimental, que será el nuevo vino institucional y estará disponible para su presentación en 2026.

Por otro lado, los expertos del IMIDRA también han elaborado un vermut ahumado que incluye botánicos autóctonos, vinos de la región y caramelos de violeta como edulcorante.

La receta ha sido transferida a la empresa Licores Trampero para su comercialización, demostrando el apoyo de la investigación a la industria.

Otros avances vitivinícolas es que han recuperado otros frutos, como la uva Hebén. De origen norafricano, se encuentra mencionada ya en el siglo XVII. Se creía extinta en la región, pero ha sido localizada y registrada en la colección.

Los técnicos analizan la evolución, calidad y viabilidad de estos y otros productos, y mantienen una colaboración fluida con otros centros. Así ocurre con el Banco de Semillas de las Islas Svalbard de Noruega, la mayor reserva de cultivos del planeta y salvaguarda de la alimentación mundial.

La región se unió a la expedición de 2024 para llevar semillas de tomates, trigo duro, cebada y avena autóctonos.

El Gobierno regional ha aportado este año un total de 3,8 millones de euros entre ayudas al sector vitinícola regional y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Madrid. Se han destinado a la reestructuración y reconversión de viñedos, la promoción en terceros países y la renovación de instalaciones.

Actualmente, la DOP aglutina 43 bodegas, más de 2.700 viticultores y casi 6.000 hectáreas diferenciadas. En la última campaña alcanzaron 35.710 hectolitros (un 0,37% más que en la de 2023/2024), así como 268 marcas.