Sánchez obligará a Ayuso a reducir la jornada lectiva de sus docentes de Primaria: pasarán de 25 horas semanales a 23

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la escuela municipal infantil Casa de los Niños, a 17 de septiembre de 2025. A. Pérez Meca / Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado este miércoles a Getafe, una de las pocas localidades del cinturón rojo donde todavía gobierna la izquierda, para realizar un anuncio en materia educativa: la jornada lectiva de los docentes en Primaria y Secundaria será la misma en todas las regiones del país.

Concretamente, el presidente del Ejecutivo central ha concretado que impulsará una nueva ley para mejorar las condiciones laborales de los docentes, que pasará por recoger la obligatoriedad de las horas lectivas en el aula.

Así las cosas, las horas máximas en Primaria serán 23 y en Secundaria y Bachillerato serán 18 horas. Esto va a modificar la vida de todas las plantillas docentes, sobre todo las de aquellas regiones que no tienen esa jornada en la actualidad, como es el caso de Madrid.

En la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, los profesores de Educación Primaria tienen una jornada de 25 horas lectivas, siendo una de esas horas usada por el docente para preparar la clase. Los sindicatos y la Administración han intentado llegar a un acuerdo para su modificación, pero, hasta ahora, esa negociación no ha llegado a tener sus frutos.

Por tanto, una vez se apruebe la ley que prepara el Ejecutivo central, los docentes que trabajen en la Comunidad de Madrid pasarán a tener una jornada lectiva de 23 horas y no de 25, como lo es en la actualidad.

Desde el Ministerio de Educación, que dirige Pilar Alegría, insisten en que la decisión de Sánchez no interfiere en las competencias autonómicas (puesto que la Educación es una competencia traspasada a las autonomías).

Explican que, en la actual ley de educación, la LOMLOE, ya se contempla la recomendación de una jornada laboral de 18 horas en secundaria y 23 horas en Primaria, por lo que el único cambio que harían ahora sería modificar esa ley orgánica para que ese apartado pase de ser una recomendación a algo obligatorio.

Sánchez, en su presentación ante los medios, ha insistido en este punto.

"Lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde, en lugar de ser una recomendación, sea una obligatoriedad que las horas lectivas en aula de los maestros y las maestras para la Educación Primaria sea de 23 horas y para los maestros y las maestras en educación secundaria y también en Bachillerato sea de 18 horas. Estamos hablando siempre de educación en aula", ha subrayado.

De ponerse en marcha la ley, los docentes de Madrid que más notarían la diferencia serían los de Primaria, puesto que la Consejería de Emilio Viciana llegó a un acuerdo con los sindicatos en enero de 2024 para reducir la jornada lectiva a 18 horas para los docentes de Secundaria.

También en esta ocasión hubo una gran división entre los representantes del sector educativo, ya que denunciaban en agravio respecto a sus compañeros de Primaria.

En un primer momento, algunos sindicatos llegaron a plantearse no aprobar el acuerdo por no reducirse las horas lectivas en Primaria, pero, finalmente, no fue así.

Ahora, Sánchez fuerza a la Comunidad de Madrid a llegar a ese resultado mediante una ley que aplicará bajo el amparo de la Lomloe. Mientras, será el Ejecutivo de Ayuso, con las competencias transferidas, el que hará frente al gasto que suponga contar más docentes.