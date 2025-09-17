Reabre esta famosa tienda a solo 30 minutos del centro de Madrid: un outlet de electrónica y hogar con precios de 'ganga'

Madrid es la ciudad que todos admiran porque tiene más posibilidades de las que podamos imaginar. Estemos en la zona que estemos, no nos faltarán oportunidades ni de ocio ni de entretenimiento. Y es que en la capital de España encontraremos seguro cualquier cosa que busquemos.

Además, el poder de atracción de Madrid hace que no solo la ciudad crezca a pasos agigantados. También lo hacen los municipios que tiene alrededor, los cuales se convierten en un pequeño Madrid en constante expansión.

Uno de los mayores ejemplos es Alcalá de Henares, un municipio que poco a poco se fue expandiendo hasta convertirse en una gran ciudad que supera ya los 200.000 habitantes. Y con tanta gente, necesita tener servicios para satisfacer las necesidades de un público cada vez más exigente.

Por ello, los alcalaínos están ahora de enhorabuena, y es que en cuestión de unas horas van a ver cómo recuperan una de sus tiendas más importantes y emblemáticas. O, mejor dicho, cómo esta se reinventa, dentro de ese programa de mejora, modernización y crecimiento.

La tienda que va a recuperar toda su vida es el antiguo edificio que albergó el centro BRICOR, una marca que pertenece a El Corte Inglés. Y es precisamente este grupo el que va a tomar las riendas de este espacio para abrir un nuevo outlet dedicado a la venta de electrodomésticos, electrónica y hogar.

¿Qué nueva tienda abre en Alcalá de Henares?

Alcalá de Henares es una ciudad situada muy cerca de Madrid, a escasos 30 minutos de muchas partes del centro de la capital. Y ahora, tiene una importante noticia que comunicar a todos los interesados: albergará la reapertura de un espacio icónico.

El antiguo BRICOR del municipio alcalaíno dejará paso para un nuevo outlet de El Corte Inglés, el cual no estará dedicado a la ropa y a la moda, sino que lo hará a los electrodomésticos, la electrónica y el hogar.

La reapertura de este centro será este jueves 18 de septiembre. Una noticia muy celebrada dentro de la localidad, ya que supone un centro que impulsará el entramado laboral de la zona y que reactivará su comercio.

Además, este regreso supondrá que Alcalá tenga de nuevo dos tiendas pertenecientes al Grupo El Corte Inglés, ya que antaño, junto con el ya extinto BRICOR, permanecía el histórico Hipercor, el cual cumplirá a finales de año el 25 aniversario de su apertura.

La apertura del nuevo centro perteneciente y dependiente de El Corte Inglés supondrá una gran bolsa de oportunidades laborales, tanto para el municipio como para la región. Y ofrecerá una oportunidad única con la que completar nuestras compras.

Además, al tratarse de una tienda de naturaleza outlet, en ella se podrán encontrar todo tipo de oportunidades con las temáticas mencionadas anteriormente, pero a precios realmente asequibles. 'Gangas' con las que saciar nuestros intereses y nuestros caprichos sin perdernos absolutamente nada.

Esta apertura supondrá, eso sí, una ruptura con el modelo tradicional de los centros Ferial Plaza – Guadalajara – o Parque Corredor – Torrejón de Ardoz, ya que no será posible buscar artículos de ropa en el centro.

La apuesta por este tipo de centros responde al objetivo de satisfacer las necesidades más actuales: grandes y pequeños electrodomésticos, televisores, informática, menaje y todo lo relacionado con el hogar. Todo para atraer a un público concreto y especializado.

Se espera que esta apertura tenga un impacto muy positivo con la creación de decenas de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Además, responde a la transformación comercial que se está sufriendo la ciudad en los últimos meses y años.

Alcalá se ha convertido en una localidad capaz de mantener viva la coexistencia de grandes superficies con el pequeño comercio, más centrado en los barrios y en la parte antigua. Y este anuncio supone también un refuerzo del vínculo de la ciudad con la marca.