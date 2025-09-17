Más Madrid llama "embajadora del genocidio" a Ayuso por la supuesta retirada de banderas de Palestina en los colegios

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (i), y la diputada de Sumar Tesh Sidi (d) durante una concentración para exigir la liberación de los activistas de la ‘Flotilla de la Libertad’. Matias Chiofalo /europa Press

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de ser "embajadora del genocidio" tras la polémica sobre la supuesta retirada de banderas palestinas en colegios de la Comunidad de Madrid.

"Ayuso demuestra, una vez más, que no está a la altura de la solidaridad del pueblo madrileño con la libertad de Palestina", ha señalado en sus redes sociales.

La denuncia partió de Marea Palestina, que alertó de que varios centros educativos habrían recibido órdenes de la Consejería de Educación para retirar muestras de apoyo a Gaza.

Según adelantó El País, en los últimos días se han realizado inspecciones en algunos colegios con este fin. La asociación ha convocado una asamblea abierta este martes a las 17 horas en el Ateneo La Maliciosa para analizar la situación y decidir posibles medidas.

Aun así, ninguna de las partes ha sabido indicar cuántos son los centros educativos y qué tipo de eventos se han limitado.

Desde la Consejería que dirige Emilio Viciana han negado la existencia de una instrucción general en declaraciones a Madrid Total.

El departamento ha insistido en que "únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos".

¿Esto qué quiere decir? Que un centro escolar, si hace una actividad fuera de su programa previamente aprobado, debe notificarlo y es ahí donde la DAT (formada por personal educativo, no de carácter político) informa de dicha necesidad.

Así las cosas, un colegio sí puede pedir la paz en Palestina, como en su momento ocurrió con Ucrania. Pues el pacifismo es apolítico.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha criticado que "se prohíba en los colegios cualquier manifestación de apoyo a Palestina y de condena al genocidio".

A su juicio, esta decisión "es infumable y no representa a Madrid", tal y como ha manifestado en los pasillos del Congreso de los Diputados al que acude en su condición de ministro.

Prohibir a Israel competir

En otro orden de cosas, este mismo martes Más Madrid registró en la Asamblea de Madrid una Proposición no de Ley (PNL) para que el Ejecutivo de Ayuso evite la presencia de Israel en "ningún campeonato, torneo, trofeo o evento deportivo celebrado en la Comunidad de Madrid, o financiado, patrocinado o apoyado institucionalmente por la misma".

En ese sentido, también plantea que se traslade a esta decisión al Gobierno de España (del que Más Madrid forma parte dentro de Sumar), al Consejo Superior de Deportes y al Comité Olímpico Español para "impulsar una posición coherente" en el ámbito estatal e internacional "en relación con la exclusión de Israel de eventos deportivos, en línea con los precedentes aplicados a otros Estados en situaciones de violaciones graves del derecho internacional".

"De igual modo que la exclusión deportiva de Sudáfrica durante el apartheid o de Rusia tras la invasión de Ucrania se entendió como una medida justa y necesaria, hoy resulta incoherente permitir que delegaciones oficiales de Israel participen en eventos celebrados o apoyados por instituciones madrileñas", sostienen desde Más Madrid.