Impermeables de última generación, 170M y tres piscinas olímpicas de hormigón: el plan para salvar la 7B de Metro

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, junto al alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, y afectados de la línea 7B de Metro E.E

Los vecinos de San Fernando de Henares podrán volver a usar la línea 7B de Metro a partir del mes de noviembre. La Comunidad de Madrid da los últimos retoques a una de sus obras más esperadas, después de que, apenas un año más tarde de su inauguración en 2008, comenzaran a detectarse problemas en las estructuras de los edificios situados alrededor del trazado.

El camino hasta aquí no ha sido fácil. Tras nueve cierres —el último de tres años de duración— el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presume ahora de reabrir la 7B con "todas las garantías de seguridad para los vecinos", tras inyectar en el subsuelo "toneladas de mortero de hormigón equivalentes a llenar tres piscinas olímpicas".

Las cifras son astronómicas y reflejan el empeño de la Comunidad en "coser" esta herida. Como ha recordado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, la solución ha pasado por tres vías de intervención: "Lo primero y más importante, ayudar a los vecinos; después, consolidar las infraestructuras dependientes de los ayuntamientos de Coslada y San Fernando; y, por último, las dependientes del Gobierno regional".

"Lo que ha ocurrido ha sido muy duro. La Administración pública está para responder a quienes han sido dañados y perjudicados por una acción de la propia Administración. Son personas", explicó este martes Rodrigo, en el que fue su último acto público, ya que deberá abandonar parcialmente sus funciones por motivos de salud.

Desde la Puerta del Sol se ha cifrado tradicionalmente la inversión en esta obra faraónica en 120 millones de euros.

Sin embargo, este martes el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, elevó la cifra hasta los 170 millones si se incluyen las aportaciones de Metro de Madrid, el Canal de Isabel II y otras consejerías, como la de Educación, que tuvo que acondicionar el complejo educativo El Pilar, también afectado por la estructura.

De ese montante destacan las partidas destinadas a la estabilización del terreno, impermeabilización, reparación de superestructura y drenaje, y rehabilitación o demolición de edificaciones. Solo la estabilización global del pozo en el complejo dotacional El Pilar ascendió a 19,68 millones de euros.

Historia de la Línea 7-B Entre mayo de 2007 y febrero de 2008, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró la línea 7B de Metro de Madrid. El conocido como Metroeste discurría desde el barrio de Rosas hasta San Fernando y Coslada. Una línea que en sus 17 años de vida ha sufrido nueve cierres y acumula una inversión que supera los 170 millones de euros sólo para intentar solventar sus problemas estructurales. La inestabilidad del terreno, en la zona que transcurre entre las estaciones de San Fernando y el Hospital del Henares, ha acarreado el derribo de 60 casas. Intervención en la 7B CAM Ayuso 'cose' la brecha de la 7B: levanta un gran parque con zonas deportivas donde estaban las casas demolidas

En la infraestructura ferroviaria, la consolidación e impermeabilización supuso un presupuesto de 38,4 millones, con más de 50.700 metros de perforaciones para inyecciones de lechada y 8.600 metros para consolidación, empleando en total 7.678 toneladas de mortero y lechada. También se han construido piscinas de hormigón subterráneas para aguas residuales y se han perfeccionado los sistemas de drenaje, con actuaciones valoradas en 1,7 millones.

En el ámbito urbano, el nuevo parque "Complejo El Pilar" se extiende sobre más de 11.000 m², a lo que se suman cinco viales rehabilitados sobre otros 11.000 m², con una inversión global superior a 11 millones. Incluye zonas de juegos infantiles, áreas de calistenia y espectáculos, y mobiliario urbano de última generación para mejorar la habitabilidad tras años de afecciones.

Las actuaciones sociales y administrativas han supuesto más de 11,5 millones destinados a indemnizaciones directas y la tramitación de 276 expedientes por daños funcionales hasta agosto de 2025. La oficina de atención abierta en octubre de 2022 ha recibido ya 1.650 consultas.

El alcance técnico de las obras ha incluido perforaciones de hasta 60 metros, reparación de filtraciones con láminas impermeabilizantes y renovación de los sistemas de captación y evacuación de aguas, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer la circulación de trenes hasta la estación de Hospital del Henares.

Intervención en la 7B CAM

Según la documentación de la Consejería, las obras de impermeabilización supusieron perforar más de 50.700 metros, lo que permitió la inyección de 762 toneladas de lechada especializada.

Núñez explicó que la impermeabilización se ha realizado a lo largo de los 5,7 kilómetros del túnel, en bloques de 30 anillos de hormigón. En total, los 3.717 anillos que conforman la infraestructura fueron perforados hasta siete veces, generando unos 26.000 pequeños orificios que forman una capa "completamente impermeable para que no pueda entrar agua".

Intervención en la 7B. CAM

Por su parte, los trabajos de consolidación añadieron 8.600 metros de perforaciones, con la aplicación de 313 toneladas de lechada y 189 de mortero de cemento. Estos volúmenes se distribuyeron a lo largo de los 5.575 metros del trazado ferroviario, entre Hospital del Henares y San Fernando, así como en el tramo hacia Barrio del Puerto.

La magnitud de estas cifras refleja la complejidad técnica de la intervención para garantizar la estabilidad estructural del túnel y su impermeabilización definitiva. Los resultados han sido positivos: desde febrero de 2023 no se registran movimientos que impidan reabrir el servicio a los vecinos.