El asfixiante verano le cuesta a Madrid 3.200 millones de euros en pérdidas y 477 muertes: la mayoría durante la ola de agosto

El termómetro de una marquesina marca 42 grados durante la ola de calor del pasado mes de agosto en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

Olas de calor y sequías que causaron los temidos incendios forestales que asolaron toda España, incluida la región madrileña. Este verano ha ido en la línea de todos los que le han precedido: asfixiante y con altas temperaturas cada vez más alarmantes.

Estos fenómenos (olas de calor, sequías e inundaciones) suponen un coste macroeconómico. En el caso específico de la Comunidad de Madrid, la estimación supone unas pérdidas de VAB (Valor Agregado Bruto) de 3.200 millones de euros, en 2025, y de 8.300 millones de euros, en 2029. Lo que equivale al 1,1 % y al 2,9 % del VAB de la región en 2024.

Así lo señalan en un nuevo informe de la Universidad de Mannheim en Alemania y el Banco Central Europeo -dirigido por la doctora Sehrish Usman y titulado Dry-roasted NUTS: early estimates of the regional impact of 2025 extreme weather-.

El análisis ofrece estimaciones del impacto macroeconómico de estos sucesos en aquellas zonas geográficas donde se hayan producido de manera significativa este verano.

En el caso de Europa, el coste sería de unos 43.000 millones de euros a corto plazo (en 2025) y 126.000 millones de euros a medio plazo (para 2029).

Y a nivel nacional, España es uno de los países más afectados (junto a Francia e Italia), con pérdidas estimadas de 12.000 millones de euros a corto plazo (en 2025) y de 34.000 millones de euros a medio plazo (para 2029) solo por las condiciones meteorológicas extremas de este verano.

Esto corresponde al 0,8 % y al 2,4 % del VAB total de España en 2024, respectivamente. De hecho, España registra la mayor pérdida de VAB entre todos los países de la UE analizados, tanto a corto como a medio plazo.

Tabla con la suma de las pérdidas económicas previstas por olas de calor, sequías e inundaciones para 2025 y 2029 con datos a nivel estatal y porcentaje de VAB. Universidad de Mannheim

Se trata de unas estimaciones del coste de la inacción frente al cambio climático que son "probablemente conservadoras", como subrayan los autores, ya que no incluyen otros peligros como los incendios forestales, "muy importantes durante julio y agosto".

No obstante, son sustancialmente superiores a los 31.000 millones de euros en pérdidas económicas directas de todos los desastres naturales en Europa durante todo el año 2024, según datos de reaseguradoras.

Anexo del estudio con datos de las zonas geográficas y los fenómenos meteorológicos extremos analizados. Universidad de Mannheim

Estas, además, se enmarcan en un momento oportuno para su análisis. Es así debido a que los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) debatirán el objetivo climático de la UE para 2040, precisamente, este jueves 18 de septiembre.

La conclusión final del estudio enfatiza en "la necesidad urgente de reducir las emisiones e invertir en adaptación climática", aunque reconociendo que la adaptación es "costosa y requiere análisis económicos precisos para diseñar políticas efectivas y equitativas".

Muertes en Madrid

Por otra parte, las altas temperaturas sufridas en Madrid este verano (sobre todo durante la ola de calor que duró dos semanas en agosto) han provocado el registro de muertes atribuibles al calor desde el inicio de la temporada de verano.

En concreto, se han contabilizado 477 muertes desde el 15 de mayo hasta el 18 de agosto en toda la región, según los datos del sistema MoMo, de monitorización de la mortalidad diaria, del Instituto de Salud Carlos III.

Se trata de estimaciones elaboradas a partir de la mortalidad notificada, observada, esperada y atribuible a la temperatura (en este caso, por exceso). Además, 301 de ellas fueron en agosto, momento en el que se produjo una ola de calor que duró 16 días (desde el 3 hasta el 18 de dicho mes).

En un octavo mes del año marcado por una prolongada ola de calor, se han notificado picos de alta mortalidad, por encima de la veintena de decesos, entre los días 9 y 16 de agosto. El máximo se registró el día 13, con 34 fallecidos, por delante de los 31 óbitos del día 12 y las 30 muertes del día 14.

En el mismo período de la temporada estival, se registraron en toda España 2.635 muertes atribuibles a las altas temperaturas, 1.161 de ellas en el mes de agosto.

Y es que ha sido un verano marcado por las alertas sanitarias por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Entre el 1 de junio y el 18 de agosto, solo tres días (2,3 y 4 de junio) han sido los únicos en no tener ningún aviso.