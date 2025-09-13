Se buscan vecinos en este pueblo a solo una hora de Madrid: con trabajo y casas desde 9.000 euros

Dicen que Madrid es una de las ciudades que más oportunidades ofrece. Sobre todo para aquellos que buscan un nuevo comienzo. Sin embargo, en los últimos años, la capital de España se ha convertido en un entorno muy exigente, con menos trabajo que de costumbre y con los precios por las nubes.

Además, en Madrid se da una particularidad que, aunque sea compartida por casi toda España, a la capital le afecta de manera especial: los salarios no crecen al mismo ritmo que lo hace el coste de la cesta de la compra o de la vivienda. Por ello, vivir en Madrid es ahora más difícil que nunca.

Esta situación ha provocado que muchas personas cambien el foco y se decidan por comenzar una nueva vida fuera de Madrid. Y es que a veces la capital de España tiene un impacto positivo en los municipios que tiene alrededor. Cuando Madrid no puede acoger a nadie más, estos se llenan de nuevos vecinos que ayudan a luchar contra el problema de la despoblación.

Una situación de la que se benefician otros pueblos de la Comunidad, pero también municipios que se encuentran en provincias cercanas como sucede en el caso de Guadalajara con el pueblo de Arbancón. Y es que este rincón de Castilla-La Mancha busca vecinos en estos momentos.

Se trata de un bonito enclave que se encuentra dentro de la lista de los 'Pueblos Mágicos de España' y que ofrece oportunidades muy interesantes, sobre todo con casas a la venta por solo 9.000 euros que son perfectas para una segunda vivienda o incluso para aquellos que necesitan una solución de emergencia para sus vidas.

Oportunidades a una hora de Madrid

Arbancón es un pequeño pueblo de apenas 150 habitantes situado al noroeste de la provincia de Guadalajara. Como muchos otros municipios de la zona, se encuentra profundamente golpeado por la despoblación. Sin embargo, ahora intenta luchar contra ese problema.

Para ello, tiene varias vías con las que intentar atraer a nuevos vecinos hasta sus calles y plazas. El mejor de sus incentivos es que tiene casas para adquirir por precios realmente asequibles, estando las más baratas por solo 9.000 euros.

Son viviendas que necesitan una reforma, pero que igualmente se convierten en una oportunidad única para disponer de una casa en un entorno mágico y tranquilo. Arbancón es uno de esos rincones que se incluyen en el famoso proyecto Holapueblo, el cual se encuentra liderado por las empresas Redeia, Alma Natura e IKEA.

El objetivo de este proyecto es revitalizar zonas como este entorno rural que no solo destaca por sus oportunidades, sino también por su belleza. Además, se encuentra muy bien comunicado, a 30 minutos de una gran ciudad como Guadalajara y, sobre todo, a poco más de una hora de Madrid.

Se trata por ello de una opción perfecta para quienes tengan la oportunidad de teletrabajar, ya que muchas personas optan por seguir con sus trabajos en la capital mientras viven en un entorno con precios mucho más baratos y donde pueden gozar de una tranquilidad única y especial. El pueblo tiene su propio espacio de coworking.

Esta es una vía cada vez más utilizada por aquellas personas que encuentran así una manera de esquivar los altos precios que hay en ciudades como en Madrid. Portales especializados como Idealista sitúan a la plaza de los Cuatro Caños como la mejor zona para buscar viviendas baratas.

De hecho, podemos tener un chalé de unos 76 metros cuadrados por apenas 19.000 euros. Y es que, qué mejor manera de aprovechar estas oportunidades que en un pueblo lleno de encanto, con patrimonio histórico y un gran entorno natural.

Además, se trata del lugar perfecto para emprender algún proyecto, aunque también se puede intentar buscar una oportunidad laboral dentro del pueblo. Hay algunos negocios que se encuentran próximos a la jubilación de sus dueños. Aunque el sector que más movimiento tiene es el turístico, ya que el pueblo cuenta con hasta 120 plazas de alojamiento.

También son muy conocidos los paquetes de experiencias en los que se mezclan naturaleza, gastronomía y actividades culturales. Y es que Arbancón es un pueblo que ofrece todos los servicios mínimos, desde conexión a internet de alta velocidad hasta centros médicos y educativos, algo poco habitual en pueblos de su tamaño.

E incluso tiene su propio mini vivero rural de empresas para aquellos que estén pensando en montar una sociedad agroalimentaria o cultural. Y los nuevos vecinos podrán beneficiarse de las ayudas de la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha, de la partida de los fondos europeos a través de ADEL Sierra Norte y de los programas provinciales que apoyan el emprendimiento, una tarea para la que se puede recibir asesoramiento desde el Ayuntamiento.