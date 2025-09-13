Se buscan trabajadores en este conocido pueblo a 25 minutos de Madrid: "Turno de tarde e incorporación inmediata"

A tan solo 25 minutos de Madrid capital, en el municipio de Getafe, se han abierto nuevas oportunidades laborales en el sector logístico.

En concreto, se necesitan trabajadores para cubrir cuatro vacantes en un almacén que presta servicio a una conocida cadena de supermercados. El puesto es de operario de almacén, en turno de tarde y con incorporación inmediata.

Se trata de un empleo que puede interesar especialmente a quienes buscan estabilidad dentro del sector o quieran dar sus primeros pasos en este tipo de trabajos de cara a un puesto futuro.

Se necesita incorporación inmediata. Istock

La demanda surge en la plataforma de distribución ubicada en Getafe, un enclave estratégico que concentra gran parte de la actividad de reparto para la Comunidad de Madrid.

Las personas que resulten seleccionadas se encargarán de tareas propias de un almacén de grandes dimensiones y entre sus funciones más habituales estarían:

Preparación de pedidos: recoger y organizar los productos que deben enviarse a las tiendas.

Embalaje y verificación: asegurar que cada pedido esté completo y correctamente empaquetado.

Organización del espacio de trabajo: mantener la zona limpia y ordenada para garantizar la seguridad.

Manejo de herramientas: utilización de transpaletas manuales y eléctricas, así como apiladores.

Asimismo, DIA España, empresa contratadora, detalla que una parte del trabajo también puede realizarse en cámaras refrigeradas, por lo que se requiere cierta capacidad de adaptación a temperaturas bajas.

La oferta está dirigida a personas que cumplan una serie de requisitos básicos, entre los que destacan haber finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y contar con un mínimo de tres meses de experiencia en la preparación de pedidos, aunque se valorará especialmente disponer de un año completo de trayectoria.

Asimismo, se requiere manejo de sistemas de picking por voz, así como el uso de transpaletas y apiladores, junto con la disponibilidad para trabajar en el turno de tarde y la posibilidad de incorporación inmediata.

Otro aspecto fundamental es residir en la Comunidad de Madrid, lo que facilitará la adaptación al puesto.

Disponibilidad en turno de tarde. Istock

De manera adicional, la empresa también valora positivamente que la persona candidata disponga de un certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

Una consideración que parece responder al compromiso de la organización con la igualdad de oportunidades y la promoción de la inclusión laboral, fomentando un entorno diverso y accesible para todas las personas.

El contrato ofrecido es de carácter temporal, pero con jornada intensiva de tarde, lo que permite disponer de las mañanas libres.

Además, se ofrece formación a cargo de la propia empresa, algo útil para quienes deseen afianzar sus conocimientos en el sector logístico.

Se ofrece un contrato temporal. Istock

Entre los beneficios añadidos destacan la posibilidad de crecimiento profesional dentro de la compañía y descuentos como empleado. Todo ello en un entorno de trabajo en el que se busca tanto la eficiencia como la seguridad de los trabajadores.

El proceso para enviar el currículum es muy sencillo y se realiza completamente de manera online. En primer lugar, es necesario acceder al portal de empleo de DIA donde se encuentra publicada la vacante y revisar con atención los requisitos y condiciones del puesto.

Una vez comprobado que el perfil se ajusta a lo solicitado, se debe hacer clic en la opción de inscripción y adjuntar un currículum actualizado.

Tras enviar la solicitud, la candidatura se incorpora automáticamente a la base de datos de la empresa. En caso de que el perfil encaje con lo que se busca, la persona interesada será contactada para realizar una entrevista.

Si supera esta fase con éxito, se procederá a su incorporación inmediata en este conocido almacén de Getafe.