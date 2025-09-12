Revolución en el transporte público de Madrid: se cobrará al usuario al final del día según los viajes que haga

Isabel Díaz Ayuso este viernes en el Debate del Estado de la Región. CAM

Los turistas y viajeros ocasionales del transporte público de Madrid están de enhorabuena. La Comunidad de Madrid prepara un cambio histórico en la forma de pagar los viajes de autobús y Metro para que los usuarios sin abono transporte que paguen con tarjeta de crédito puedan obtener el precio más bajo tras aplicarse los descuentos pertinentes.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región (DER). Allí ha confirmado que, a partir de 2027, los usuarios que paguen con tarjeta dejarán de pagar cada viaje en el momento de pasar el torno para que se les aplique el precio más reducido al terminar el día.

Para ello, el sistema calculará automáticamente la tarifa más barata al final del día en función de los trayectos realizados. El precio se puede calcular basándose en un único día o hasta un mes. Algo que beneficia especialmente a los turistas.

Según ha confirmado Ayuso, la medida contará con una inversión inicial de 40 millones de euros y situará a la región en "la vanguardia tecnológica de la movilidad", al nivel de capitales como Londres o Singapur, donde los billetes individuales se pagan con tarjeta cuando pasas los tornos de acceso.

Por poner un ejemplo, un turista llega a Madrid y no sabe cómo va a visitar la ciudad. Al final de sus tres días por la capital ha terminado cogiendo tres veces el autobús, y once el Metro. Y, por ello, Madrid le aplica el precio del billete de 10 viajes, en lugar de 10 boletos individuales.

El nuevo modelo, denominado Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), permitirá validar los viajes con soportes digitales como tarjetas bancarias sin contacto, teléfonos móviles o códigos QR, eliminando la necesidad de recargar títulos de transporte o comprar billetes sencillos.

Sistema digital sin billetes físicos

Cada trayecto quedará vinculado a un perfil digital. Al cierre de la jornada, el sistema aplicará la tarifa más ventajosa posible, ofreciendo así mayor comodidad y flexibilidad a los usuarios. Además, los viajeros podrán acceder a datos sobre sus movimientos, recibir notificaciones personalizadas y gestionar directamente los medios de pago asociados a su cuenta.

La implantación correrá a cargo del Consorcio Regional de Transportes, que en los próximos días abrirá el concurso de proyectos. El contrato tendrá una duración de diez años e incluirá una primera fase de propuestas para elegir la opción tecnológica más eficiente.

Según la Comunidad de Madrid, este modelo permitirá evolucionar hacia nuevos métodos de abono y tarifas adaptadas a las necesidades de cada viajero y a los cambios demográficos.

La iniciativa se suma a otros avances recientes, como la virtualización de la Tarjeta de Transporte Público personal, lanzada en fase piloto el pasado julio.

En esa prueba, 4.000 voluntarios comenzaron a utilizar el abono en teléfonos con sistema operativo Android. La previsión del Gobierno autonómico es extender la herramienta a todos los usuarios en los próximos meses.

Con esta transformación, el transporte público madrileño refuerza su apuesta por la modernización tecnológica y se coloca entre los sistemas más innovadores del mundo, con el objetivo de facilitar la vida diaria a millones de viajeros.