La ayuda de Ayuso a las menores embarazadas sin apoyo familiar: un piso de acogida con 8 habitaciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el Debate sobre el Estado de la Región Europa Press

La Comunidad de Madrid abrirá en la capital el primer piso público destinado al alojamiento de menores embarazadas que no cuenten con ningún apoyo familiar. Así lo ha anunciado la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región celebrado el pasado jueves.

El lugar elegido para establecer la vivienda será la Residencia infantil Vallehermoso. Tras una reforma en la que se han invertido 670.000 euros, contará con un total de 8 habitaciones para la acogida de las jóvenes.

Se prevé que el sistema de acogida comience a funcionar este mismo año, aun sin una fecha definida. El hogar está pensado para menores embarazadas, pero, una vez hayan dado a luz, podrán permanecer en el piso hasta que puedan regresar con sus familias.

En caso de que su necesidad de asilo se prolongue en el tiempo, serán trasladadas a la Residencia Norte, dedicada al cuidado de mujeres, chicas menores de edad, con y sin protección, y a los hijos que ellas puedan tener.

El objetivo principal del proyecto es brindar acompañamiento y seguridad a las menores durante el proceso del embarazo. También se podrán acoger a la ayuda las jóvenes extuteladas mayores de edad y con hijos hasta que completen el proceso de autonomía que les permita lograr una vida independiente.

La Residencia infantil Vallehermoso, donde se han habilitado las ocho habitaciones que componen el piso, se encuentra en plena capital. Concretamente, en el número 42 de la calle Fernández de los Ríos.

El edificio es uno de los centros de acogimiento residencial de menores de los Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y presta atención principalmente a aquellos niños que se encuentran en una situación vulnerable.

Hijos en paliativos

A estos proyectos se sumará una nueva partida del Gobierno Autonómico destinada a la ayuda de las familias. La medida también se ha presentado este jueves durante el Debate del Estado de la Región. En concreto, se registrará una línea de ayudas destinadas a padres con hijos en situación de cuidados paliativos por una patología crónica de alta o extrema complejidad.

Las prestaciones se abrirán en el año 2026 y el dinero se facilitará a las familias en un único pago. De esta forma, se pretende garantizar que los afectados puedan dedicarse de forma integral, exclusiva y a tiempo completo a los pacientes, mejorando también su calidad de vida.

Protección a la maternidad

La presidenta de la Comunidad se encuentra en plena oleada de presentación de proyectos que se enmarcan en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad de la región.

El pasado miércoles anunció una nueva Ley autonómica por la cual se podrá considerar a un hijo concebido pero no nacido como un miembro más de la familia. Así, se podrá acceder a todas las ayudas y beneficios disponibles como si el bebé ya hubiese nacido.

Ayuso aseguró en el programa Espejo Público que el anteproyecto de esta nueva norma se aprobará por el Consejo de Gobierno a lo largo de los próximos meses.

Gracias a esta medida, Madrid se convertirá en la primera región de todo el país en reconocer este derecho de forma universal. La única que cuenta con una Ley similar es Galicia, aunque en su caso se reduce únicamente a las familias numerosas.