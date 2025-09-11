Los pueblos de Madrid no se funden a negro: Ayuso lanza un plan para proyectar películas en municipios sin salas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Centro de Arte de Seúl y los Estudios Climax presentamos el Ballet español de la Comunidad de Madrid. REDES SOCIALES Madrid

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), en la región hay un total de 544 pantallas para ver una gran proyección. La mayoría de ellas se encuentran en Madrid capital o algunos de los 15 grandes municipios de la región donde las grandes compañías 'copan' el mercado.

El cine de barrio, regentado por un particular, ha ido desapareciendo paulatinamente. Ha ocurrido en la capital de España (donde más de cincuenta han cerrado en los últimos años), pero también en los municipios más pequeños. En la actualidad, sólo 28 de las 179 localidades de la región cuentan con alguna sala de proyección.

Para todos aquellos que no tienen salas de cine, el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a lanzar un programa que permitirá que estas localidades tengan acceso a los grandes estrenos del cine y, además, lo hagan con "descuentos especiales".

Así lo prevé anunciar este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región (DER) que se celebra en la Asamblea de Madrid hasta el próximo viernes.

Tal y como han adelantado a Madrid Total fuentes de la Puerta del Sol, busca "garantizar el acceso a la cultura en todos los rincones de la región" siguiendo la línea de otras muchas medidas encuadradas en el proyecto Pueblos con Vida, con el que Ayuso pretende luchar contra la despoblación.

Con el programa, se pondrá en marcha un ciclo de películas con descuentos especiales para dos franjas de edad (los más jóvenes y los más mayores) con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre el séptimo arte.

Por el momento, no se ha anunciado qué películas se incluirán en estos ciclos ni los municipios concretos, aunque se prevé que alcance a la mayor población posible.

Autobús adaptado

Continuando con esa democratización de la cultura, el Gobierno regional también va a incorporar a su red de bibliobuses uno adaptado que será accesible para personas con necesidades especiales e incluirá materiales en lectura fácil, audiolibros, pantallas y otros recursos para garantizar la inclusión visual, auditiva y cognitiva.

En la actualidad hay 13 bibliobuses que cubren nueve líneas en la Comunidad de Madrid, la primera región de España en número de recursos de estas características.

Esta medida tendrá como prioridad atender a centros residenciales y hospitales, llevando la lectura a personas que no pueden desplazarse a bibliotecas o puntos de préstamo.

Con los bibliobuses, además del adaptado que se va a incorporar a la flota, la región intenta que todos sus vecinos puedan tener a mano los servicios de una biblioteca. Herramienta que se complementa con la 'telebiblioteca'.

Envejecimiento activo

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid también va a anunciar este viernes la puesta en marcha de un programa destinado a los mayores de 70 años con el que pretende fomentar el envejecimiento activo bajo el nombre 'Salud Senior'

Este nuevo programa incluirá una cartera de actuaciones para personalizar el cuidado de los mayores de 70 años, facilitando su accesibilidad a los servicios de Atención Primaria, con asistencia presencial, el propio domicilio, o por vía telefónica y telemática.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el envejecimiento activo, favorecer el mantenimiento de la salud, potenciar la recuperación de la capacidad funcional y mejorar los niveles de autocuidado. Este proyecto pivota en cinco líneas de actuación, algunas de las cuales ya están en marcha y otras son de nueva implantación.



La primera gira en torno a la Unidad de Atención al Usuario, con espacios amables y más accesibles en el centro de salud. En definitiva, un acceso sin barreras donde el mayor se sienta más seguro y acompañado.

En segundo lugar, una Atención Personalizada, Integral y Coordinada que garantice el seguimiento médico y de cuidados, gracias a un equipo completo de profesionales que velen por su salud en esta etapa de su vida, tanto en su centro de referencia sanitaria como en su domicilio.



A estas actuaciones se une Telesalud Senior, herramienta que pone las nuevas tecnologías al alcance y al servicio de los mayores, facilitando la accesibilidad y la continuidad asistencial, reduciendo la brecha digital para que se convierta en un aliado más, gracias a la ayuda y a la formación que les proporcionan los profesionales de Atención Primaria.



Tal y como asegura el gobierno regional, esta experiencia del Paciente Senior permitirá a los mayores participar en encuestas de calidad en las que aportarán su opinión sobre el trato recibido en la sanidad pública, y seguir avanzando en la mejora de los servicios.

Finalmente, Activos en Salud Senior incorporará pautas de comportamiento que fomenten la promoción de la actividad y el ejercicio físico para un envejecimiento saludable como parte de su estilo de vida.





