Los 9 noes de Ayuso a Sánchez: ni quita de la deuda ni ley de vivienda ni reducción de la jornada laboral

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en presentarse como la antítesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en esta idea ha insistido durante el Debate del Estado de la Región (DER) celebrado este jueves en la Asamblea de Madrid.

Allí, durante su discurso político, ha confirmado que no solicitará la quita de la deuda ofrecida por el Gobierno de España y usará "todas las herramientas" que tienen en su mano para que la normativa que ha lanzado Sánchez no salga adelante.

Pero Ayuso no sólo ha pronunciado un "no" a la quita de la deuda. También ha rechazado otras ocho propuestas del Ejecutivo central, entre las que destacan la reducción de la jornada laboral (rechazada en el Congreso de los Diputados) y la ley de vivienda; que Ayuso está bloqueando pese a las peticiones de algunos alcaldes socialistas.

Ayuso ha sintetizado con muchos "noes" su respuesta a las principales propuestas "ideológicas" del Ejecutivo central. Y es que, según la también líder de los populares madrileños, las medidas que proponen desde la Moncloa van a llevar a España hacia una "autocracia del siglo XXI".

En lo que respecta a la quita de la deuda, Ayuso ha insistido en que nada es "más dañino" para la Comunidad de Madrid y para toda España que "la puesta en marcha del cupo catalán y la condonación de la deuda".

"Van a hacer imposible otro 155 cuando haga falta"

"Tenemos que evaluar y difundir el coste, real y concreto, de esta doble trampa fiscal a la que nos somete Sánchez a todos por siete votos: cuántas becas, cuántas plazas de dependencia, cuántos médicos o profesores quedan comprometidos en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. E instar a cada grupo político y cada diputado a que diga con quién está, a quién defiende y a qué precio. ¿A quién sirven ustedes, señorías de la oposición?", ha declarado la presidenta regional.

Ayuso cree que todos los movimientos que está dando Sánchez, de la mano del independentismo, van a hacer imposible otro 155 "cuando haga falta". "Esto es una mutación constitucional por la puerta de atrás. Les hago el primer anuncio del día: el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por responsabilidad y por respeto a la verdad, no va a solicitar la mal llamada quita de deuda autonómica", ha añadido.

En lo que respecta a los otros ocho noes de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha enumerado que no va a "dejar deudas que pagar" o "permitir que salga del bolsillo de los madrileños los privilegios de los políticos independentistas ni de nadie".

"Estamos en contra de una reducción de jornada laboral que se hace a espaldas de las empresas que arriesgan todo su patrimonio familiar para crear empleos. Por eso lo hacen", ha enfatizado Ayuso sobre su cuarto no.

Migración y okupación

También se ha mostrado "en contra" de tratar a las personas migrantes que llegan a España "como si fueran muebles".

"No admitimos su reparto indiscriminado bajo criterios políticos. Acoger significa conocer las circunstancias personales de cada uno, atender las necesidades básicas que necesiten y darles oportunidades para llevar las riendas de sus vidas. Siempre dentro de la ley y un orden. Como todo lo que funciona", ha apuntado.

Del mismo modo, ha insistido su no a la Ley de Vivienda o la del Sólo sí es sí porque su Gobierno se opone "a todas y cada una de las leyes que se dicten bajo la ideología y atenten contra los madrileños".

"Nos oponemos frontalmente a reescribir la Historia bajo los intereses partidistas del Gobierno y no vamos a permitir que ensucien el buen nombre e instrumentalice de la Real Casa de Correos", ha continuado.

Para terminar, ha recordado el problema de la vivienda en España para insistir en su oposición a cualquier ataque contra la propiedad privada. "Que nadie cuente con que nuestro gobierno facilite lo más mínimo la ocupación ilegal de viviendas, o la inquiocupación bajo ningún pretexto", ha finalizado.