Ya es oficial: esta es la nueva ayuda de la Comunidad de Madrid para los municipios de menos de 2.500 habitantes

La Comunidad de Madrid se ha destacado en los últimos años como la región preferida para aquellos que buscan un nuevo comienzo. Y esto es así por las grandes ayudas que ofrece. Mientras el trabajo escasea en toda España y los salarios se estancan, el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso se ha caracterizado por introducir medidas para fomentar sectores como su mercado laboral.

Muchas de estas ayudas centran el foco en colectivos poco favorecidos como los parados o los autónomos. Sin embargo, las facilidades que se ofrecen en la Comunidad de Madrid también miran por las familias más vulnerables como sucede con los cheques por nuevos nacimientos.

Otro sector habitualmente olvidado en España, pero que tiene su cuota de protagonismo e importancia en la Comunidad de Madrid, son los denominados como territorios vaciados. Aquellos pueblos y municipios en los que reside poca gente y que suelen ser dados de lado por las administraciones.

Sin embargo, en Madrid están de enhorabuena, ya que la Comunidad ha sacado una ayuda muy a tener en cuenta y sobre una cuestión que ha generado polémicas en la región. Se trata de las facilidades para hacer frente a la nueva tasa de basuras para los pueblos de menos de 2.500 habitantes.

Esta medida está destinada a reforzar la gestión de los residuos en pequeños municipios cuyos habitantes suelen tener menos ingresos al tener actividades laborales más propias del medio rural. Así pueden disponer de los medios suficientes para cumplir con la ley y preservar el medioambiente.

¿En qué consiste esta ayuda?

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa que pretende organizar la concesión directa de ayudas que pretenden sufragar los gastos derivados de la recogida y transporte de diferentes fracciones de la basura de algunos municipios.

Estos restos son envases, papel y cartón, biorresiduos, sobrantes de construcción y demolición de obras menores, así como la recogida de puntos limpios. Todo este tipo de materiales son los más habituales en pequeños municipios de hasta 2.500 habitantes.

La intención del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es intentar ayudar a estos ayuntamientos, y por ende a sus vecinos, a soportar estos gastos. Una medida que se integra en la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid.

Dicho plan tiene como objetivo incrementar la sostenibilidad, reducir las basuras domésticas y potenciar la reutilización y el reciclaje. Estas ayudas tan particulares están destinadas a mancomunidades, agrupaciones y municipios no mancomunados con menos de 2.500 habitantes.

Sin embargo, hay una serie de pueblos que están al margen de estas ayudas. Son los de la Sierra Norte, ya que ellos ya disponen de una línea específica de apoyo.

Estas ayudas no serán muy elevadas, pero jugarán un papel fundamental en todos estos municipios. Además, en aquellos pueblos con hasta 1.000 habitantes las ayudas podrán llegar a cubrir el 100% del gasto que suponga la recogida y el transporte de los residuos.

Para los municipios que sean mayores, hasta esa barrera de los 2.500 habitantes, la cobertura será del 70%. No obstante, está previsto que el importe máximo de financiación sea de 73 euros al año por habitante. En los casos en que los costes de recogida sean superiores, serán las entidades locales las que asuman la diferencia.