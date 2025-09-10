Las mañanas de "caos" en Moncloa por el cierre de la L6 de Metro: universitarios en buses "petados" y la L3 llena

Estudiantes esperando este martes en Ciudad Universitaria para subirse a los buses del servicio especial en sustitución de la L6 de Metro. I.G.

El inicio del curso y la vuelta a la rutina que acostumbran cada año a ser esta semana, la segunda de septiembre, esta vez han resultado ser algo caóticos. No solo porque las carreteras -muchas de ellas todavía en obras- se han visto colapsadas después del verano, sino porque el cierre en el tramo este de la Línea 6 de Metro de Madrid (la 'circular') ha obligado a sus usuarios a tomar rutas alternativas para poder llegar a sus destinos habituales.

Los cortes comenzaron el sábado pasado con el inicio de las obras en el tramo entre las estaciones de Moncloa y Legazpi. Ese día también se puso fin a los trabajos en la parte oeste -la que se encuentra entre Moncloa y Méndez Álvaro-, que se han extendido durante todo el verano.

Así, los afectados por el cierre del segmento este tendrán que esperar hasta enero para poder volver a coger su trayecto habitual. Por ahora, se tendrán que acostumbrar a las opciones alternativas: los buses sustitutivos (gratuitos) que ha habilitado la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y el resto de líneas de la red del suburbano.

Aunque en estos dos primeros días, acostumbrarse está siendo algo difícil. Largas colas en las estaciones cabecera, Moncloa y Legazpi; autobuses repletos, colas para entrar en ellos, andenes en el Metro donde no cabe ni un alfiler, gente perdida sin saber dónde se encuentran las paradas en las que coger los servicios especiales...

"Yo me enteré hoy. Vine hacia aquí siguiendo mi rutina de todos los días para ir al trabajo, cuando he hecho el trasbordo en Moncloa para coger la Línea 6 y me han dicho que estaba cortada", explica Mirta mientras sale del intercambiador apresuradamente, buscando la nueva parada de bus. "No sé cuánto voy a tardar así, pero ya llego tarde a trabajar".

Y es que, a algunos rezagados esta noticia les ha pillado más desprevenidos, pues en principio el cierre del tramo anterior iba a durar hasta el 12 de septiembre. Se ha adelantado una semana.

"Espero que pase lo mismo con esta parte y también acaben antes", exclama Marta, que solo lleva dos días con esta afectación y ya está deseando que se terminen las obras. Es otra mujer que se encuentra en Moncloa la mañana de este martes esperando el bus de sustitución para ir a trabajar a República Argentina. Esta vez va más preparada, pues asegura que la primera toma de contacto del lunes fue un "lío".

"Normalmente, llegaba a trabajar con cinco minutos de sobra y el lunes, que fue el primer día que lo probé, llegué 10 minutos tarde. El tráfico en la calle es mucho mayor, hay semáforos, se sube más gente de la que había en el Metro... Estaba en 20 minutos y ahora tardo 35".

Las peores horas son las primeras de la mañana, entre las ocho y las nueve, y las del medio día, entre la una y las dos de la tarde. Así lo manifiestan muchos de los usuarios afectados: los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Buses del SE llenos y colas para entrar en el siguiente en la estación de Ciudad Universitaria. I.G.

A su parada de Metro, Ciudad Universitaria, solo llega la L6, por lo que ahora la única manera que tienen de ir y volver para dar sus clases es el autobús. "Lo han hecho al revés. Tenían que haber hecho la parte que toca a los universitarios en verano, que no estamos, y ahora la otra, porque nos trastoca el camino a todos", dice Helena, una estudiante de Ciencias de la Información. "Yo estoy haciendo pruebas estos días para ver qué ruta me viene mejor".

Todos ellos coinciden en dos complicaciones principales: el aumento en el tiempo y el apelotonamiento en los autobuses. "Yo siempre intentaba evitar coger el autobús y ahora no me queda más remedio", exclama Héctor, estudiante de la facultad de Físicas, que asegura que lo malo de estos vehículos es que van "todos petados".

Es que no deja de ser llamativo que la estación de ciudad universitaria estuviese abierta durante el fin de curso/verano y la cierren cuando arranca el curso. Yo creo que está hecho a mala baba. Llamadme conspiranoico. https://t.co/2FVkn04yGz — Roberto Brunete 🏳️‍🌈 (@RobertoBrunete) September 8, 2025

Las frecuencias son bastante altas -de unos 3 a 5 minutos- y en cada parada del servicio especial se encuentra un trabajador de la EMT informando y dividiendo a los viajeros para que la acumulación de gente a la cola no cause ningún accidente. "Ahora tengo que salir antes porque a veces no entras en el primer bus y tienes que esperar al siguiente", dice Jerson.

Los más ha afectado son los que viven lejos. Pedro, Pablo y Daniel, por ejemplo, solo tienen una parada de diferencia, por lo que tardar 10 minutos más, afirman, no les supone un problema.

que suerte, que afortunada soy de las obras de la línea 6 solo he pasado de tomar dos tipos de transporte diferente a tomar tres! esta es una lección para mi vida, una manera de utilizar estas 2 horas de delicia en el transporte público a la universidad para mi propio crecimiento — aymarcha (@khxsandrica) September 8, 2025

Celia vive en Moncloa, por lo que también ha decidido optar por ir andando. "Voy a tardar menos así". Pero otros, como María, que vive en Alcalá de Henares, han pasado de hacer un viaje de una hora a tardar casi el doble.

"20 minutos más de trayecto se nota", dice Thaily, estudiante de medicina de la UCM, que espera en la cola para entrar en el bus y llegar a casa a comer. "Hago trasbordo en Moncloa desde Plaza Elíptica para venir. Por la mañana he tenido que venir caminando desde Moncloa porque si esperaba a un bus que no fuera lleno no llegaba. Tampoco sabía dónde tenía que cogerlo".

La Línea 3 llena

El tema de conversación por excelencia en todos los grupos que esperan y se suben a los vehículos es el mismo: los cortes en la Línea 6. También en las redes sociales, donde muchos muestran sus quejas ante esta situación: "La L3 funcionaba bastante bien, pero desde la ampliación al Casar y el corte de la L6 es un drama. Han aumentado las frecuencias de paso, hay más viajeros y todo se hace muy inaguantable", dice Enrique en X (antes Twitter).

La Línea 3 de Metro de Madrid en la estación de Moncloa este martes. I.G.

La Línea 3 es una de las que se ha visto más afectadas por el cierre de la L6. Como pasaba con la Línea 5 en el corte del segmento anterior, en sus andenes se acumulan todos los 'refugiados' de la 'circular'.

En este sentido, desde Metro de Madrid han informado de un refuerzo -principalmente en horas punta- puesto en marcha en varias líneas de Metro para paliar los efectos de las obras en la 'circular'.

La Línea 5 aumenta el número de trenes hasta en un 19%, mientras que la Línea 1 tiene hasta un 14% más de convoyes en circulación. Las Líneas 2 y 3 también tienen un aumento de servicio de hasta el 6% y el 13%, respectivamente, mientras que la 10 incrementa el número de trenes hasta en un 11%.

Feliz vuelta al cole madrileña pic.twitter.com/xqmTgM9uBQ — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) September 8, 2025

La institución también ha afirmado que han utilizado el tramo oeste en hora punta en su primer día laborable en servicio "más de 59.000 personas". Asimismo, "56 autobuses han cubierto el tramo afectado por las obras, entre Legazpi y Moncloa, con una frecuencia máxima de 5 minutos" este lunes.

Por su parte, desde el Gobierno central también han publicado sus posturas al respecto. El ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, ha recopilado este lunes varios testimonios sobre diversas incidencias en la 'circular'. Los acompaña escribiendo "feliz vuelta al cole madrileña".