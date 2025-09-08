Ayuso impulsa el programa MIR con mejoras en el sueldo de los docentes: 3.000€ extra al año para jefes de estudios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la visita a la nueva Unidad de Endoscopia de Digestivo del Hospital público Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. EuropaPress

La Comunidad de Madrid está ultimando su plan para mejorar el sistema de formación sanitaria especializada (FSE), por el cual se prepara a los profesionales sanitarios para salir al mercado laboral.

El proyecto pasa por la puesta a punto de la comisión específica para esta área y la unificación de criterios para evaluar y pagar a dos figuras docentes esenciales en el proceso de formación de futuros médicos o enfermeros especialistas: el jefe de residentes y tutor.

Aunque estas dos figuras no son completamente nuevas, la Comunidad de Madrid las regula con este texto, que está en trámite de información y consulta pública, y les da un mayor empaque jurídico marcando una remuneración dependiendo del tipo de centro que sea, el número de residentes internos a su cargo, etc.

Uno de esos aspectos más llamativos son las bandas salariales. La Comunidad establece que los jefes de estudios cobren un extra de 3.000 euros al año si están en un hospital en el que haya más de 150 residentes y que baje a 2.600 euros al año si el número de MIR es menor.

Del otro lado están los tutores. En este caso, la figura tiene un sobresueldo de 1.500 euros al año hasta los 1.700 dependiendo de la tutoría que ejerza.

Y es que, hay que recordar que la formación sanitaria especializada no sólo la cursan los médicos (MIR), sino que también existe para farmacéuticos, psicólogos o enfermeros. En este caso, los tutores EIR tendrán una remuneración de 1.200 euros hasta los 1.300 al año.

Pese a estas partidas presupuestarias, el decreto asegura que no genera ningún tipo de impacto presupuestario adicional ni modifica disposiciones autonómicas vigentes, puesto que estas figuras ya tienen una remuneración.

Presupuesto del SERMAS

Con todo ello, el documento sí hace las cuentas. El gasto global previsto para el SERMAS (hospitales y centros de atención primaria públicos) es de:824.300 € anuales, repartidos en incentivos a jefes de estudios (58.600 €) y tutores (3.765.700 €).

Además, la Consejería tiene en cuenta y regula con la misma vara de medir las formaciones que se imparten a residentes en hospitales con conciertos sanitarios. Es decir, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y el de Fuenlabrada.

En el caso del primero, se presupuestan 78.500 € anuales (3.000 € para jefe de estudios y 75.500 € para tutores) y en el de Fuenlabrada 112.100 € anuales (3.000 € para jefe de estudios y 109.100 € para tutores).

Como todo documento legislativo que se somete a consulta pública, las sociedades médicas y sindicatos han presentado varias recomendaciones al texto. Entre ellas está la posibilidad de que exista un mínimo de horas específicas para que cada tutor dedique al residente. Sobre este aspecto, la Comunidad acepta que sea un mínimo de 3 horas al mes por residente, pero rechaza una partida extra por si hay más horas.

La base de este documento es equiparar el reconocimiento y los incentivos de todos los tutores, algo que algunos sectores llevan años reclamando dentro de la sanidad. Aun así, Madrid sigue marcando diferencias por el tipo de centro y el ámbito asistencial (Primaria y Hospitalaria o especialidades médicas frente a enfermeras).

La gestión de estos residentes suele ser completamente diferente dependiendo de la formación que opten. Por ello, el Gobierno reconoce la posibilidad de crear posibles subcomisiones, una vez se apruebe el decreto base, para que haya regulaciones más específicas en áreas como la farmacia hospitalaria o la psicológica clínica.

Jefe de Estudios

La figura regulada por la Comunidad de Madrid es muy parecida a la regulada en la normativa estatal del decreto de Formación Sanitaria Especializada de 2008. Madrid divide entre jefe en hospitales (donde será "una figura adicional a la ya existente") y en Atención Primaria, donde hará la labor de un coordinador de unidad docente con "dedicación exclusiva".

El Gobierno de Ayuso quiere que estas figuras den un paso más en la formación de los residentes, como es "fomentar la integración de la formación y la actividad investigadora y mejorar la coordinación entre los distintos actores formativos". O lo que es lo mismo, que no sólo dependa de su adjunto.

En hospitales estas figuras deberán de ser profesionales en activo con dedicación proporcional al número de residentes. De un 15% al 50% de su jornada laboral tendrán que dedicarla a formar. En Primaria, al responder a la figura del coordinador docente, su implicación será del 100%.

Los adjuntos serán evaluados. Es decir, el centro valorará qué tal está siendo su docencia con valores previamente marcados por el Gobierno regional como su desempeño, cumplimiento de funciones, etc. Basándose en eso, se dará el acceso al citado incentivo económico.

Como en Atención Primaria el puesto está ligado a la figura de coordinador no existe tal incentivo. Mientras, en hospitalaria la retribución variará de los 3.000 euros más al año a los citados 2.600 euros.

Además, Madrid abre la puerta a que exista un posible reconocimiento para estas figuras en su posterior carrera profesional. "Quedando supeditado a la baremación de cada proceso selectivo".

Tutores de residentes

Por otro lado, Madrid regula la figura del tutor de residentes. Este será el "encargado de la supervisión directa, orientación, evaluación y acompañamiento del residente durante el periodo formativo, cumpliendo funciones fijadas tanto por la ley estatal como por las adiciones del decreto autonómico".

El tutor debe ser acreditado de acuerdo a los criterios establecidos, nombrado formalmente y acreditado periódicamente, garantizándose la transparencia y objetividad del proceso. Además, el gobierno regional contempla la evaluación anual de su desempeño, con la posibilidad de cese o renovación cada cinco años.

El tutor de residentes deberá de reservar "al menos tres horas mensuales por residente" de su jornada laboral. En ese tiempo, deberá ejercer funciones tutoriales, según el criterio general fijado por el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del SNS.

Al igual que con los jefes de estudios, que un médico elija ser tutor de un residente podrá influir en procesos de promoción profesional, carrera y selección, aunque el detalle concreto dependerá de los baremos específicos de cada procedimiento.

En lo que se refiere a los incentivos económicos, los tutores de Medicina, Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física tendrán una remuneración de 1.500 €/año con un residente o 1.700 €/año con dos o más residentes.

Por el contrario, los tutores de Enfermería recibirán 1.200 €/año con un residente y 1.300 €/año con dos o más residentes.

Con estas reglas, desde la Consejería de Sanidad buscan dos objetivos principales. Por un lado, unificar la remuneración de los tutores de residentes y jefes de estudios en todo el sistema de salud madrileño sostenido con fondos públicos.

Por el otro, "uniformidad y calidad en funciones, responsabilidades y procedimientos". Un objetivo que, esperan, siga convirtiendo a Madrid en un referente de la Formación Sanitaria Especializada en toda España.